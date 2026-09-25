Claves e incógnitas de la muerte de Juanpere: el arquitecto fue encontrado sin vida junto a su mujer, que no llamó a Emergencias

Los detalles El matrimonio se ausentó de la comida de Navidad. El día 26, el sobrino de Juanpere optó por ir a la casa y lo que vio derivó en una investigación que los Mossos han llevado en secreto durante nueve meses.

Belén López, esposa del arquitecto Josep Juanpere, fue detenida por los Mossos d'Esquadra y ha comparecido ante los juzgados de Vielha para declarar sobre la muerte de su esposo. Al llegar, intentó evitar las cámaras, caminando con la cabeza gacha y esposada. Juanpere falleció el 26 de diciembre en su casa de Baqueira, Lleida, tras sentirse mal dos días antes y ser hospitalizado. Su sobrino descubrió el cuerpo, lo que inició una investigación secreta de nueve meses. López fue encontrada nerviosa junto al cadáver, sin haber llamado a Emergencias, lo que levantó sospechas. Ahora, enfrenta la posibilidad de libertad o cárcel.

El juez del tribunal de instancia de Vielha ha acordado este viernes prisión provisional eludible de 80.000 euros para Belén López, la mujer del reconocido arquitecto Josep Juanpere, quien murió el pasado 26 de diciembre en su casa de Baqueira, Lleida. La causa está abierta por un delito de homicidio.

Tras detener los Mossos d'Esquadra este miércoles a Belén López en Madrid, la arrestada ha acudido este viernes a declarar a los juzgados de Vielha. Nada más ver las cámaras apuntándola, la mujer ha intentado esquivar el foco, tal y como se puede ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia. López, de 64 años, ha hecho el paseíllo hasta los juzgados con la cabeza gacha, engrilletada y escoltada. Dentro, la esperaba el juez para responder por la muerte del aclamado arquitecto, quien murió el pasado 26 de diciembre en su casa de Baqueira, Lleida.

Los detalles del caso

Dos días antes, tras la cena, el hombre se encontró mal, fueron al hospital y quedó en observación. Sin embargo, al día siguiente se ausentaron de la comida de Navidad. Y el 26, al no responder a ninguna llamada, el sobrino del arquitecto optó por ir a la casa. Lo que vio al entrar derivó en una investigación que los Mossos han llevado en secreto durante nueve meses.

Según 'La Vanguardia', Josep yacía sin vida en el sofá. A su lado, muy nerviosa, Belén aseguró que intentaba resucitar al arquitecto. Sin embargo, nunca llamó a Emergencias, un comportamiento que levantó las sospechas de los investigadores, quienes hace dos días la detuvieron en Madrid y este viernes la han puesto a disposición judicial, tras lo que el juez ha decretado prisión provisional eludible.

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