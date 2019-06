Un cigarrillo electrónico le parte la mandíbula y le deja sin dientes tras explotarle en la boca

Un joven de 17 años tuvo que ser operado de urgencia después de que le explotara un cigarrillo electrónico en la boca, según publica The New England Journal of Medicine.

El joven se presentó en urgencias con dolor e hinchazón en la mandíbula. Tenía "extensas laceraciones en la boca y múltiples incisivos inferiores partidos". Además, según reveló un escáner en 3D, el joven tenía una gran fractura de la mandíbula con pérdida de masa ósea

Tras ser operado, los médicos le pusieron una placa y un dispositivo para aguantarle los dientes mientras se le soldaba la mandíbula.

El joven ha evolucionado bien y ya se ha recuperado de las heridas. Ahora está pendiente de hacerse implantes para recuperar los dientes que perdió. Según The New England Journal of Medicine, tras el accidente, el menor ha dejado de fumar.