El nombre Chris Evans ha circulado durante este fin de semana sin parar por las redes sociales. ¿El motivo? Una fotografía que el estadounidense publicó sin querer en su cuenta de Instagram. Se trataba de una captura de pantalla de su galería en la que aparecían imágenes del actor con su perro y otra del actor desnudo.

El actor de 'Los Vengadores' subió a Instagram un vídeo de su familia jugando a un juego. Sin embargo, no se dio cuenta de que la grabación no estaba bien recortada e incluía una imagen de su zona genital. Tardó unos escasos minutos en borrar la publicación, tiempo suficiente para que algunos de sus más de seis millones de seguidores hicieran capturas de pantalla de la imagen.

Desde entonces, las redes no han dejado de inundarse con mensajes sobre el actor. Mientras que unos usuarios se dedican a hacer memes con la foto del actor, otros intentan ignorar lo ocurrido subiendo las fotos del artista con su mascota.

El actor que dio vida al Capitán América no se ha pronunciado aún sobre su metedura de pata. Pero sí que lo ha hecho su compañero de profesión en Marvel, Mark Ruffalo, quien ha quitado hierro al asunto expresando: "Hermano, mientras Trump está en el cargo, no hay NADA que puedas hacer para avergonzarte". Un mensaje que ha conseguido más de 310.000 'me gusta'.