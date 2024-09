El principal acusado del juicio a los actores de la serie 'Cuéntame cómo pasó', Imanol Arias y Ana Duato, ha rechazado de plano estar tras la creación de una estructura societaria para evadir impuestos y ha asegurado que ni él ni los intérpretes "tuvieron nunca intención de cometer nada ilegal".

Fernando Peña, antiguo inspector de Hacienda, ha tomado la palabra este miércoles en el juicio que la Audiencia Nacional celebra contra casi una treintena de acusados, entre ellos los populares actores, y en el que él se enfrenta a la petición de condena más alta, 298 años de cárcel.

Durante su declaración, a la que solo ha respondido a su abogado, el exministro Antonio Camacho, Peña ha negado una por una todas las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que le acusa de liderar la organización criminal con la que se habría cometido el fraude fiscal a través de estructuras societarias opacas diseñadas por el despacho de abogados Nummaria, del que ha dicho que él era socio minoritario.

El acusado ha calificado de "lamentable" lo que ha sucedido con dos de sus clientes, Imanol Arias y Ana Duato, también encausados en este procedimiento, y ha rechazado haber ideado o creado ninguna estructura destinada a evitar el pago de impuestos.

Campaña de una madre para respetar los aparcamientos para personas con discapacidad: "Ponte en su lugar, no en su sitio"

Imanol Arias llegó a un acuerdo con la Fiscalía al inicio del juicio en el que asumió un fraude de unos 2 millones de euros y aceptó una condena de dos años y dos meses de cárcel -que no implica su ingreso en prisión-; mientras que Ana Duato defiende su inocencia y rechaza la acusación del fiscal, que la atribuye un presunto fraude de 1,9 millones de euros entre 2010 y 2017 y pide una condena de 32 años.

Fernando Peña ha cargado contra la "imagen" que "se trata de transmitir" en el procedimiento de que él no cumple con sus obligaciones tributarias y se dedica "a predicar que los demás" tampoco lo hagan.

"Es todo lo contrario; siempre, cualquiera que me ha escuchado, me habrá escuchado decir siempre que hay que pagar impuestos, los justos, los legales, pero que hay que pagar impuestos", ha asegurado. Tras denunciar la "absoluta indefensión" sufrida en este procedimiento, ha explicado que, pese a discrepar de la tesis de la Agencia Tributaria, él recomendó a Ana Duato abonar a Hacienda una cantidad que le reclamó tras abrirle un expediente por considerar que no declaró correctamente varios ejercicios fiscales, y ha precisado que, tras recurrir, la dieron la razón.

El fiscal, con quien el abogado de Peña ha tenido varios choques durante el interrogatorio, cree que desde el despacho Nummaria se intentó transformar una renta de actividad profesional por el trabajo como actores de ambos en una renta vitalicia "pretendiendo disfrutar ilícitamente" de la bonificación que esta contempla. Acusa a Peña de crear un entramado de empresas y controlar múltiples sociedades con sede fuera de España, fundamentalmente en Costa Rica e Inglaterra, para "facilitar la opacidad de las operaciones del despacho Nummaria".

El acusado lo ha rechazado y ha cargado contra la actuación de la Agencia Tributaria, al tiempo que ha defendido que la estructura societaria que utilizaban está regulada en el ámbito europeo y amparada por la legislación europea. Ha precisado que las sociedades han pagado todos los impuestos y ha cuestionado que se le impute la supuesta defraudación de Ana Duato en 2017 y otros acusados cuando, entonces, el despacho ya no existía, estaba "desmontado" tras la entrada y registro de las Fuerzas de Seguridad.