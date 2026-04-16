CCOO desconvoca la huelga en oficinas de Extranjería tras un acuerdo con el Gobierno

Los detalles En un comunicado, el sindicato ha informado de la desconvocatoria de esta huelga, toda vez que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha cerrado un acuerdo que incluye las principales reivindicaciones tras más de un año de concentraciones y paros en las oficinas de Extranjería.

CCOO ha cancelado la huelga indefinida prevista en las oficinas de Extranjería desde el 21 de abril tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno. Este pacto incrementará el salario de los 7.000 trabajadores en un 10% de media a partir de julio. El acuerdo, logrado tras un año de protestas, también contempla mejoras en la Relación de Puestos de Trabajo para modernizar las estructuras y reforzar la atención ciudadana. Además, se mejorarán los planes de formación, se ampliará el teletrabajo y se avanzará en seguridad laboral. Este es un "hito sin precedentes" en la Administración General del Estado.

CCOO ha desconvocado la huelga indefinida que había anunciado en las oficinas de Extranjería a partir del 21 de abril, coincidiendo con el inicio del proceso de regularización de migrantes, tras un acuerdo alcanzado con el Gobierno que incrementará a partir de julio el salario en un 10% de media para sus 7.000 trabajadores.

En un comunicado, el sindicato ha informado de la desconvocatoria de esta huelga, toda vez que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha cerrado un acuerdo que incluye las principales reivindicaciones tras más de un año de concentraciones y paros en las oficinas de Extranjería.

Según el acuerdo alcanzado, 7.000 trabajadores de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno percibirán, a partir del 1 de julio, una mejora retributiva mensual superior al 10% de media, alcanzando incrementos superiores al 18% en los niveles salariales más bajos.

Se trata, califican, de un "hito sin precedentes" en la Administración General del Estado, ya que es la primera vez que un organismo completo recibe un incremento retributivo mediante un sistema de productividad por objetivos, equiparándose así a otros ámbitos de la Administración General.

El acuerdo incluye también el compromiso de abordar la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con el fin de modernizar las estructuras territoriales y reforzar la atención a la ciudadanía en todas las dependencias de delegaciones y subdelegaciones.

Asimismo, se establecen mejoras significativas en los planes de formación, ampliando itinerarios y modalidades online; la extensión del trabajo a distancia a colectivos que hasta ahora no podían acceder a él; y avances en seguridad y salud laboral, especialmente en la evaluación de riesgo.

CCOO había convocado esta huelga para el día 21 justo un día después del inicio de la tramitación presencial del proceso de regularización de migrantes, ya que los interesado podrán acudir a partir del lunes próximo a alguna de las dependencias habilitadas, entre ellas las oficinas de Extranjería de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

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