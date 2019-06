La víctima de la 'La Manada' ha celebrado que "por fin" se ha terminado el proceso y ha asegurado que "lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después".

Así lo ha manifestado la joven en una carta publicada por El Programa de Ana Rosa, en la que recuerda los "casi tres años de proceso".

"Ha sido largo, intenso y sobre todo agotador", ha relatado la víctima de 'La Manada', que asegura que "poco a poco está recuperando el timón de su vida".

La joven también agradece el apoyo que ha recibido durante estos años. "Os estaré eternamente agradecida pero no soy ninguna heroína, la fuerza para continuar, muchas veces, me la ha dado el calor y el apoyo que he sentido en este camino", señala en la misiva.

En su escrito, la joven también lanza un mensaje rotundo: "Recordar, contadlo, no les dejéis ganar a ellos".

Una vez más, da las gracias a todas las personas que le prestaron ayuda desde el inicio. "Gracias a todas las personas que desde el primer momento se involucraron para ayudarme. No puedo haber sido más afortunada por la calidad de las personas.Gracias por no haberme dejado sola".

El Supremo elevó las condenas para los cinco acusados a 15 años de prisión por un delito continuado de violación con las agravantes de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas, admitiendo así parcialmente los recursos de la Fiscalía, la víctima y las acusaciones populares.