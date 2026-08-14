Europa tampoco se libra de los incendios: decenas de heridos y miles de evacuados en Inglaterra, Grecia y Croacia

Los detalles En Croacia, las llamas han calcinado más de mil hectáreas cerca de la ciudad costera de Omis, donde al menos 36 personas han resultado heridas, siete de las cuales se encuentran en estado grave.

Europa enfrenta una ola de incendios agravada por condiciones de extrema sequía. En Inglaterra, las llamas han destruido casas en Birmingham, provocando la hospitalización de 19 personas. Simon Tuhill, jefe de bomberos de West Midlands, señaló que la sequía ha facilitado la rápida propagación del fuego. El primer ministro Andy Burnham expresó su preocupación por la situación. En Grecia, incendios en Halkidiki han requerido un despliegue aéreo para su control. En Croacia, cerca de Omis, más de mil hectáreas han sido calcinadas, con 36 heridos y mil evacuados. El primer ministro Andrej Plenkovic prometió ayuda económica para los afectados, mientras se investiga si el incendio fue provocado.

Europa tampoco se libra de los fuegos. Las llamas han engullido varias casas a las afueras de Birmingham, en Inglaterra, donde al menos 20 personas han sido hospitalizadas.

El incendio declarado en Stourbridge, en la región inglesa de West Midlands, en las cercanías de Birmingham, ha calcinado por completo 19 edificios y ha dejado a medio centenar de personas afectadas por el humo y el calor.

"Las condiciones de extrema sequía han provocado que el incendio se haya propagado rápidamente", ha informado Simon Tuhill, jefe de bomberos de West Midlands. Los servicios de emergencia han atendido miles de llamadas de los vecinos y el primer ministro británico, Andy Burnham, ha manifestado su preocupación por la ola de calor y de incendios que azota al país.

Entre este jueves y viernes se han declarado 37 incendios en todo el país, en uno de los veranos más secos que se recuerdan en Inglaterra y Gales. De esos 27 fuegos, cuatro se consideran graves.

El Gobierno ha prohibido este viernes el uso de barbacoas desechables o de un solo uso para limitar el riesgo de nuevos incendios, al tener constancia de que han sido la causa de varios de ellos durante el verano y considerarse, por ello, un producto no seguro.

Numerosos focos en Grecia

Los fuegos queman miles de hectáreas por toda Europa y, en especial, el área mediterránea. En Grecia numerosos focos dispersos están arrasando la región de Halkidiki, obligando a activar un amplio despliegue aéreo para extinguir los incendios.

En Croacia, las llamas han calcinado más de mil hectáreas cerca de la ciudad costera de Omis. Al menos 36 personas han resultado heridas este viernes, siete de las cuales se encuentran en estado grave. El fuego ha arrasado decenas de viviendas y ha obligado a evacuar a cerca de mil personas.

"Este ha sido uno de los peores incendios que hemos afrontado en los últimos años", ha afirmado el primer ministro, Andrej Plenkovic, durante una reunión con altos cargos del condado de Split-Dalmacia desde Omis en la que ha informado de que el Gobierno proporcionará ayuda económica para reparar los daños causados por las llamas.

El fuego se extiende desde la localidad de Lokva Rogoznica hacia la costa y el interior. Si bien por el momento no se ha determinado el origen, las autoridades croatas investigan ya si ha podido ser un incendio provocado.

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