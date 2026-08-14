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España, bajo el fuego

Los bomberos trabajan en un incendio en el parque natural de Collserola (Barcelona)

Los detalles Una veintena de dotaciones terrestres, además de medios aéreos, tratan de sofocar el fuego declarado en la montaña de Sant Pere Màrtir.

Un incendio quema el parque natural de Collserola. Un incendio quema el parque natural de Collserola. EFE/ Alejandro García
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Los Bomberos de la Generalitat y de Barcelona trabajan en un incendio forestal en el Parque Natural de Collserola. Una veintena de dotaciones terrestres, además de medios aéreos, tratan de sofocar el fuego declarado en la montaña de Sant Pere Màrtir.

Emergencias ha recibido el aviso de este incendio a las 15.35 horas de la tarde de este viernes, que se ha originado en la zona de la carretera de les Aigües, en Sant Pere Màrtir, según han informado a EFE fuentes municipales.

En las tareas de extinción de este incendio, en el que no hay personas afectadas, trabajan tanto medios terrestres como aéreos. Por parte de Bombers de la Generalitat, que están apoyando al cuerpo de Barcelona, hay desplazadas diez dotaciones terrestres, además de un helicóptero bombardero y otro MAER. Bomberos de Barcelona han destinado por su parte otras diez dotaciones terrestres.

El alcalde de Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha informado que el fuego ya afecta al término municipal y que se han activado los servicios municipales y están en coordinación con los servicios de emergencia.

Sanz ha pedido a la ciudadanía que "no se acerque a la zona y que siga las indicaciones oficiales".

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