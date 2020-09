Apenas dos semanas es lo que queda para dar por finalizado septiembre, un mes que no ha ofrecido este año ningún día festivo a nivel nacional. A diferencia de él, el mes de octubre sí que nos permitirá un descanso adicional, el del 12 de octubre, Día de la Hispanidad. La celebración de este año caerá lunes y, por tanto, dará la oportunidad de alargar un día más ese fin de semana de mediados de mes.

A este festivo le seguirá el del Día de todos los Santos (1 de noviembre). Sin embargo, al ser domingo, no supondrá un día no laborable adicional. Un mes más tarde algunas Comunidades Autónomas, como la madrileña o la valenciana, podrán disfrutar de un puente, el de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre). Esta festividad, junto con el Día de la Constitución Española, dará lugar a un puente de cuatro días en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En todos ellos la festividad se desplaza del domingo 6 al lunes 7 de diciembre, dará lugar a cuatro días no laborales: del 5 al 8 de diciembre (de sábado a martes).

La última festividad del año 2020 a nivel nacional será la del 25 de diciembre (Natividad del Señor). Así habrán celebrado las ocho festividades nacionales correspondientes a este año.

De esta forma, en los meses que quedan de 2020 se podrá disfrutar de las siguientes cinco celebraciones:

12 de octubre: Fiesta Nacional de España

1 de noviembre: Día de todos los Santos

7 de diciembre: Día de la Constitución Española

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Natividad del Señor

Festividades 2021: Navidad, Semana Santa y el Día del Trabajador

El encargado de estrenar los días festivos será el 1 de enero con el año nuevo, una festividad que caerá en viernes. A los pocos días se dará otro día no lectivo el 6 de enero por la Epifanía del Señor, más conocido como día de Reyes, que caerá en miércoles.

Febrero y marzo no tendrán ninguna festividad nacional. Por ello, habrá que esperar hasta la Semana Santa de abril, concretamente al Viernes Santo: el 2 de abril. Algunas comunidades, como la madrileña, la valenciana y la gallega, contarán con un día no laboral adicional: el jueves 3 de abril o también conocido como Jueves Santo.

La siguiente festividad será la del 1 de mayo (Día Internacional de los Trabajadores), que se celebrará un sábado. Lo mismo ocurrirá el 15 de agosto cuando se celebre un domingo la Asunción de la Virgen.

Con todo ello, el calendario de 2020/2021 quedará de la siguiente manera: