Una cabra se cuela en un supermercado de Matadepera (Barcelona) y deja boquiabiertos a los clientes con los que se encuentra

Los detalles El vídeo se ha hecho viral, aunque se desconoce la historia que hay detrás. "Estaba en la riera, y como hay veces que dejan los perros sueltos, se asustó y entró", cuenta una mujer que fue testigo de lo ocurrido.

Una cabra se ha vuelto viral tras colarse en un supermercado de Matadepera, Barcelona, sorprendiendo a los clientes. Aunque las imágenes han circulado por redes sociales, pocos conocen la historia detrás: una testigo relata que la cabra se asustó por perros sueltos en la riera y buscó refugio en el establecimiento. Los vecinos, acostumbrados a ver cabras en los alrededores, se sorprendieron al verla dentro de una tienda. Mientras algunos grabarían la escena por curiosidad, otros confiesan que se asustarían. Tras su breve aventura y dejar un "regalito", la cabra regresó a su rutina habitual.

Una cabra se ha convertido en la protagonista de la semana después de que un vídeo en el que se cuela en un supermercado de Matadepera, Barcelona, se haya hecho viral. No sabemos si le apetecía probar un buen vino o darse una vuelta por la sección de congelados, pero dejó boquiabiertos a todos los clientes con los que se encontraba.

Pese a que quizás hayan visto las imágenes por redes sociales, no conocen la historia que hay detrás, que la cuenta una testigo del suceso: "Estaba en la riera, y como hay veces que dejan los perros sueltos, se asustó y entró al supermercado".

Los vecinos están acostumbrados a ver cabras por los alrededores, aunque nunca las habían visto en el interior de un establecimiento. Sin embargo, si el suceso se volviera a repetir, ya saben cómo reaccionarían. "Yo lo grabaría porque es curioso", cuenta una mujer, mientras que otra reconoce que se moriría "de miedo" y se iría corriendo del lugar.

Tras el breve paso por el supermercado, y dejar un 'regalito', la cabra volvió a su tranquila normalidad.

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