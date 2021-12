Decenas de migrantes, la gran mayoría sin papeles, esperan cada mañana, durante horas, una oportunidad en la rotonda de una plaza de Madrid. Desean que un vehículo pare y les ofrezca una jornada de peón de obra; una oferta que, en muchas ocasiones, llega sin contrato. LaSexta ha conseguido contactar con una de esas personas que ofrece esta clase de trabajo.

Cuando les preguntamos si lo hace de manera legal o les plantea un pago en negro, eluden la respuesta. "A mí me dan una tarjeta de que son profesionales para hacer algún tipo de trabajo y los contrato", asegura, en este caso, el entrevistado. Pero le insistimos: ¿sabe que esas personas no tienen papeles? "Lo desconozco", contesta el hombre que aparece en la zona con una oferta de trabajo para los migrantes indocumentados.

Ellos mismos son conscientes de la precariedad de estos empleos. Así lo explica a laSexta Jon: "Es dinero Negro. Aquí no se paga más de 50 o 55 euros. A veces trabajamos hasta 10 y 11 horas. Somos conscientes de que no están explotando, pero no tenemos alternativa". Otros, como Pablo, se muestran más resignados: "Ellos necesitan al trabajador y nosotros necesitamos el trabajo. Es un intercambio, aquí nadie engaña a nadie".

Durante la mañana en la que estamos presentes, hay varios vehículos que paran y los migrantes se arremolinan en busca de una oportunidad. "Este es como un centro militar para los indocumentados. Puedes ganar al mes unos 300 o 400 euros, y con 100 euros que manden a su país por lo menos sus hijos comen", cuenta a laSexta un vecino.

Hace algo más de un mes, ante un repunte de esta actividad en esta plaza, la Policía Nacional identificó a más de 200 personas y detuvo a 12 personas. "Engañan al trabajador la mayoría de veces", nos dicen. Pero la situación, como hemos podido comprobar, no ha cesado.