Brad Pitt responde a la mujer estafada con fotos falsas del actor: "Es horrible que se aprovechen de las fans"

El archiconocido actor norteamericano Brad Pitt no deja de ser utilizado como gancho de estafadores para sacar dinero a algunas fans que llegan a creer tener una relación con él. El engaño está tan extendido que el actor no ha podido evitar reaccionar al respecto. "Es horrible que los estafadores se aprovechen del fuerte vínculo de los fans con las celebridades", ha dicho a través de un portavoz, en declaraciones a Entertainment Weekly, un medio digital con sede en Los Ángeles.

Esta advertencia vienen después de conocerse que una mujer francesa de 53 años perdió más de 830.000 euros tras ser estafada por parte de un hombre que se habría hecho pasar por Brad Pitt usando imágenes creadas con inteligencia artificial.

Anne, la víctima de la estafa, estuvo pagando diferente cantidades al timador durante año y medio para hacer frente a costes de aduana de regalos que él le habría hecho, ya que aseguraba que no podía acceder a sus cuentas bancarias por culpa del largo proceso de divorcio que estaba llevando a cabo con Angelina Jolie. También llegó a costearle el tratamiento para un supuesto cáncer de riñón bajo la promesa de casarse después.

La mujer se dio cuenta de que era un engaño al hacerse público el nombre de la nueva pareja de Brad Pitt y fue entonces cuando denunció ante la policía. La estafa le ha costado a la víctima no solo sus ahorros, sino también el divorcio.

Por ello, y aprovechando el espacio, el portavoz recordó que "no hay que responder a mensajes no solicitados on line de actores que no tienen presencia en las redes sociales"

Españolas estafadas

Esa declaración del portavoz de Brad Pitt es similar a la que ya realizó el pasado mes de septiembre cuando salió a la luz otra estafa relacionada con Pitt, en este caso a dos mujeres españolas. Los estafadores lograron obtener 325.000 euros de dos mujeres, una de Granada y otra de Vizcaya, a quienes hicieron creer que mantenían una relación romántica con el actor de Leyendas de pasión, de 61 años, y que no tiene redes sociales verificadas.

Para ese caso, la Guardia Civil llegó a detener a cinco personas en una investigación que alcanzó a un total de diez relacionadas con el fraude.