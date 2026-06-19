De bloquear cerraduras a parar autobuses: asociaciones de vecinos intentan concienciar sobre la masificación turística

Caja de seguridad para las llaves de un piso de alquiler turístico, en Madrid

¿Qué han dicho? "Es una expulsión de vecinos y vecinas por una actividad económica extractiva, especulativa, e insisto, incompatible con la vida en la ciudad", denuncian desde la Asamblea contra la Masificación Turística.

El Banco de España ha revelado que en el país faltan 750.000 viviendas, un aumento respecto al año anterior. Muchos ciudadanos responsabilizan al turismo masificado y a los pisos turísticos de este problema, llegando incluso a boicotearlos usando silicona y pegamento para bloquear cerraduras. Colectivos como 'Menys Turisme, Més Vida' en Mallorca protestan contra la turistificación y mercantilización, argumentando que la especulación expulsa a los vecinos de sus hogares. Ciudades como Valencia, Barcelona y Madrid ya hablan de turismofobia. Mientras tanto, el sector turístico critica estas acciones, aunque los vecinos solo buscan una vivienda digna y accesible.

El Banco de España ha lanzado este viernes nuevos datos sobre la vivienda que, una vez más, son muy preocupantes. Porque, según ha confirmado, en España faltan 750.000 viviendas. El año pasado eran 600.000. Ante estos datos, son muchos los ciudadanos que apuntan al turismo masificado y a los pisos de alquiler turístico como uno de los grandes problemas. Incluso han dado un paso más y han empezado a boicotear este tipo de apartamentos.

Para ello, no dudan en usar silicona o pegamento para bloquear las cerraduras. También optan por manipular los cajetines que ahora hay en casi todas las puertas de los pisos turísticos. Esa que guarda la llave de la casa y que se abre con un código numérico, como los candados de toda la vida.

Son varias las formas que se utilizan para sabotear e inhabilitar los cajetines. Lo que haga falta para impedir el acceso de los turistas. Esta es la reivindicación de varios colectivos que, explican, actúan de esta forma para visibilizar la tensa situación que atraviesa la vivienda en España.

Entre ellos, la asociación 'Menys Turisme, Més Vida', de Mallorca. "Hemos parado un autobús turístico para denunciar la turistificación y la mercantilización de nuestra isla", han explicado. Porque la situación es complicada, una en la que se ve cómo edificios completos se han convertido en alojamientos estacionales y cómo las vecinas y vecinos de las ciudades deben dejar sus hogares ante la subida de los precios.

"Es una expulsión de vecinos y vecinas por una actividad económica extractiva, especulativa, e insisto, incompatible con la vida en la ciudad", ha denunciado Daniel Pardo, miembro de la Asamblea contra la Masificación Turística, de Barcelona.

Valencia, Barcelona, ​​Granada, Mallorca, Málaga, Madrid, Sevilla, Tenerife o Santiago de Compostela son solo algunos de los ejemplos en los que ya se habla de turismofobia. Ciudades en las que se han desarrollado protestas o acciones contra la llegada de tantos turistas.

Desde el sector del turismo, las empresas critican a estas asociaciones, pues, consideran, dañan su negocio. "Nos llaman los turistas y nos dicen que está pinchado. Por el día y por la noche", ha asegurado el propietario de Like Bike, tienda de alquiler de bicicletas. Denuncia haber sufrido 20 pinchazos en el último mes.

Pero la realidad es que, lo único que piden estos vecinos es una vivienda digna y accesible. No arrancar de cuajo la esencia de cada ciudad que perdura precisamente gracias a ellos.

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