Benidorm tendrá otro rascacielos, el edificio dedicado a viviendas más alto de Europa

Desde que tenemos imágenes, la apuesta de Benidorm siempre ha sido construir en vertical. Su 'skyline' es famoso por las torres de viviendas y cuenta ya con dos rascacielos de casi 200 metros, pero ahora, la 'TM Tower' le acerca un poco más al cielo. Ahora mismo el Gran Hotel De Bali, de 186 metros y la Torre Intempo, de 198 son los dos edificios más altos. Pero el nuevo gigante tendrá 230 metros de altura, pero de ancho tan solo será el 9% del terreno.

Como indica el arquitecto municipal, Rafa Landete, "cuando se pasea por Benidorm no se sienten los edificios que caen encima" ya que "dentro de la propia parcela tienen un límite muy pequeño de ocupación".

Si comparamos con Madrid se ve claro que el modelo de Benidorm consigue liberar suelo. "Hay mucha altura, pero también hay una liberación del suelo enorme y hay muchas zonas verdes, muchas zonas públicas", señala el arquitecto de bakpakArchitects, José de la Peña, quien insiste en que esto "es lo más interesante a nivel de ciudad".

Así es la 'TM Tower', el nuevo rascacielos de 230 metros que se construirá en Benidorm

La 'TM Tower' será el cuarto edificio más alto de España. Y de uso residencial, el más alto de Europa, con 260 viviendas que concentrarán la densidad a lo alto, pero no todas las ciudades pueden hacerlo. "Las ciudades deben tener preparado un sistema de infraestructuras adecuado para conseguir alojar", indica el arquitecto de bakpakArchitects, Borja Navarro.

Benidorm es una ciudad con 70.000 habitantes que quintuplica su población en verano. Por ello, los arquitectos defienden que cada año está más preparada para construir a lo alto.