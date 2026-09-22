El Sindicato de Inquilinas tira panfletos y bombas fétidas a Ayuso en su visita a una feria inmobiliaria: "¡Van a desahuciar a una señora de 87 años!"

Los detalles Unos minutos antes, la líder del PP de Madrid había dado el discurso inaugural de la mayor feria del sector inmobiliario en España en la que ha defendido no intervenir en el mercado de la vivienda.

El Sindicato de Inquilinas ha expresado su indignación ante Isabel Díaz Ayuso por el inminente desahucio de Mari Carmen, una mujer de 87 años, sin alternativa habitacional. Los activistas interrumpieron la llegada de la presidenta a la feria inmobiliaria The District, exigiendo una solución. Ayuso, sin inmutarse, continuó su camino. Antes, había inaugurado la feria, destacando la política de vivienda de la Comunidad de Madrid pese a la crisis, defendiendo un enfoque liberal y criticando la ley de vivienda del Gobierno por generar "miedo" a los propietarios. La feria se trasladó a Madrid tras la falta de apoyo en Barcelona.

El Sindicato de Inquilinas ha mostrado frente a Isabel Díaz Ayuso su indignación por el desahucio de Mari Carmen, una vecina de 87 años que será expulsada de su vivienda este miércoles. Los activistas lo han hecho interrumpiendo la llegada de la presidenta de la Comunidad de Madrid a la feria inmobiliaria The District.

"¿Señora Ayuso, qué hace aquí? ¡Mañana van a desahuciar a una señora de 87 años sin alternativa habitacional! ¡Cumpla con la legalidad y consígale una alternativa!", le ha reprochado uno de los manifestantes. Unos gritos ante los que Ayuso ha continuado su paseo sin inmutarse.

Unos minutos antes, la líder del PP de Madrid había dado el discurso inaugural de la mayor feria del sector inmobiliario en España, que se celebra por primera vez en la capital después de que la falta de apoyo de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona hiciese que los organizadores dejasen de montar este evento en la ciudad condal.

En su discurso, Ayuso ha presumido de la política de vivienda de la Comunidad de Madrid pese a la enorme crisis que atraviesa la región. "Ni tutelamos ni dirigimos, defendemos la mirada liberal de la vida", ha defendido la dirigente, que ha rechazado el "intervencionismo estatal" y ha cargado contra la ley de vivienda aprobada por el Gobierno, asegurando que genera "miedo" a los propietarios.

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