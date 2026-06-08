Bea de Vicente, sobre el programa 'Repara' de la Iglesia para las víctimas de abusos: "Es oscurantista y no abogan por la justicia penal"

A propósito de las quejas de las asociaciones de víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia por la falta de representación en la reunión con León XIV, Beatriz de Vicente reflexiona sobre el programa 'Repara' de la Archidiócesis de Madrid.

La visita de León XIV a Madrid continúa este lunes, donde el papa se ha reunido con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia.

Sin embargo, hay asociaciones se quejan de que esa representación de víctimas con las que se ha reunido el pontífice no es representativa de todas las que denuncian los abusos y que se han escogido víctimas de perfil bajo.

Las asociaciones que se han quedado fuera son las que no forman parte del programa 'Repara' de la Archidiócesis de Madrid, dedicado a ofrecer reparación a las víctimas de abusos.

Un proyecto ante el que Bea de Vicente se muestra muy crítica, pues considera que al tratarse de una oficina de la Iglesia "son juez y parte": "Son oscurantistas, no entregan la documentación y además ellos abogan por la sanación y no por la justicia penal", sentencia.

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