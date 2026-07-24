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🔥 Incendios en España

Sigue la evolución de los fuegos declarados en España

España, en llamas

Vehículos calcinados y urbanizaciones teñidas de negro: los incalculables daños materiales de los incendios en España

¿Qué está pasando? El fuego, cada vez más virulento, quema todo lo que encuentra a su paso dejando en algunos casos sin nada a las personas que viven en las zonas afectadas. "Estaba a dos metros de casa", dice un vecino.

Coche calcinado por los incendios
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Son las consecuencias del fuego. Las consecuencias de unos incendios cada vez más virulentos. Cada vez más agresivos. Cada vez más grandes tanto en tamaño como en peligrosidad. Porque queman todo lo que encuentran a su paso. Porque calcinan hectáreas y hectáreas de terreno dejando un panorama desolador. Una imagen muy dura para los que viven en las zonas abrasadas por unas llamas que, en algunos casos, les han dejado sin nada.

Que no han dejado nada sin quemar. Es el caso de un camping en el Valle de Iruelas, en Ávila. De lo que allí había no queda nada. Tan solo una imagen de destrucción. De casetas quemadas. Del ejemplo de la voracidad de un fuego que se ha dejado notar también en Madrid.

En, por ejemplo, El Encinar del Alberche. Allí, las llamas han teñido completamente de negro la urbanización. Vehículos quemados, viviendas de las que todavía sale humo. El incendio, de una magnitud que tanto los Bomberos como la Guardia Civil y los agentes forestales siguen tratando de evaluar.

En Almorox, en Toledo, las llamas se han quedado a escasos metros de entrar en las residencias. "Estaba aquí, a dos metros de la casa", dice uno de los vecinos.

Sus jardines y sus fincas han quedado totalmente arrasados. "Los Bomberos decían 'vámonos, vámonos'. Al final aguantaron y gracias a ello pudimos salvar las casas", cuentan.

Los vecinos aseguran sentirse afortunados, pero explican que los daños materiales que las llamas han dejado a su paso son incalculables.

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