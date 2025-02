La autopsia confirma que la mujer asesinada por su expareja en Benalmádena murió asfixiada

Novedades en la terrible tragedia que ha sacudido la población malagueña de Benalmádena, donde una mujer ha sido asesinada por su expareja, quien más tarde prendió fuego al piso donde convivían junto a sus cuatro hijos. La autopsia ha confirmado este martes que Lina murió estrangulada. De momento se desconocen más detalles oficiales de esta nueva injusticia machista, la segunda en lo que va de 2025.

Al tiempo que se ha conocido esta información, un juzgado de Málaga ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido como presunto autor. Según la familia de Lina, tras estrangularla, el detenido envolvió a la víctima en colchones. Además, antes de matarla, golpeó a uno de sus hijos, de 11 años, con un puño americano mientras intentaba defender a su madre. Los hijos de la pareja estaban en la vivienda y lo presenciaron todo.

También este martes decenas de personas se han concentrado en el centro de Málaga en repulsa del asesinato machista. La concentración, convocada por la plataforma contra las violencias machistas 'Violencia cero', ha tenido lugar en la Plaza de la Constitución y ha estado marcada por la reivindicación ante un caso especialmente significativo porque la víctima había pedido poco antes una orden de alejamiento que fue rechazada.

En un manifiesto, los organizadores han expuesto con "rabia y dolor" el asesinato de Lina, que pidió esa orden de alejamiento -a la que se unió la Fiscalía- sólo veinte días antes de ser asesinada. Aunque los convocantes han señalado que es un caso aislado, han considerado que es el resultado de un sistema que "en demasiadas ocasiones" falla a las mujeres, a sus hijos y a otros familiares.

"No nos creen, nos culpabilizan de la situación, existe impunidad para quienes, teniendo que tomar medidas eficaces respecto de nuestra protección y la de nuestros hijos e hijas, no hacen nada para protegernos", según el manifiesto. Han denunciado que la violencia machista no es solo "el golpe, la amenaza o el asesinato", sino también "el abandono institucional, la justicia que no protege, las decisiones judiciales que ponen en peligro a las mujeres y a sus hijos e hijas, la falta de recursos, el silencio cómplice".