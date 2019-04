El vídeo ha alcanzado 30 millones de reproducciones, ha sido compartido 70.000 veces y ha provocado 80.000 comentarios como: "La sociedad tiene el problema que es de sangre fría", según el periódico 'The New York Times'.

"No es el primer caso en el que el conductor huye tras atropellar a una persona, sería un accidente de tráfico normal aquí, pero la razón por la que se ha abierto debate en China es porque ninguna persona que pasó al lado de la víctima la ayudó", afirmó Zhang Xuebing, un abogado y un ex profesor de derecho en la Universidad del Este de China de Ciencia Política y Derecho en Shanghai, según 'The New York Times'.