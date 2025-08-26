Detenido un fugitivo polaco considerado como 'high value target' por la Europol

Los detalles El fugitivo era buscado por homicidio, narcotráfico y pertenencia a organización criminal. En la misma operación cayó otro prófugo: ambos lideraban una banda violenta de Cracovia que traficaba drogas entre España y Polonia.

Un fugitivo polaco, considerado por Europol como un objetivo de alto valor, ha sido detenido en Benahavís, Málaga. Era buscado por homicidio, narcotráfico y pertenencia a una organización criminal. En la misma operación, otro prófugo polaco fue arrestado en Denia, Alicante. Ambos lideraban una banda violenta de Cracovia dedicada al tráfico de drogas desde España a Polonia. La investigación comenzó en mayo, tras la alerta de las autoridades polacas sobre la presencia de esta red criminal en España. La organización estaba vinculada a un grupo de hooligans que controlaba el mercado de drogas en Cracovia y se dedicaba al tráfico de marihuana y cocaína. Además, se les atribuyen agresiones violentas contra agentes y particulares. La Policía Nacional, con apoyo de la Policía de Cracovia, logró detener al principal fugitivo tras más de dos años huido.

Un fugitivo polaco considerado por Europol como high value target (objetivo de alto valor) ha sido detenido en Benahavís (Málaga). Lo buscaban por homicidio, narcotráfico y pertenencia a organización criminal.

En la operación también cayó otro prófugo polaco en Denia (Alicante). Ambos lideraban, según las autoridades de su país, una banda violenta de Cracovia dedicada al tráfico de drogas desde España hasta Polonia.

La investigación comenzó en mayo, tras la alerta de las autoridades polacas sobre la presencia en España de miembros de esta red criminal. Según la información remitida, la organización formaba parte de un grupo de hooligans que controlaba el mercado de drogas en Cracovia.

Las pesquisas en Polonia arrancaron en 2016. En 2022, se desarticularon dos redes vinculadas a esta banda, dedicadas sobre todo al tráfico de marihuana desde España hacia otros países europeos. Se documentaron operaciones de más de 140 kilos de cannabis y cantidades significativas de cocaína, con un valor en el mercado negro de varios millones de zlotys.

Los investigadores también atribuyen a la organización agresiones violentas contra agentes de la Guardia de Fronteras y contra particulares, utilizando coches y armas blancas. El principal fugitivo ahora arrestado estaba implicado en una de esas acciones, en la que un agente resultó gravemente herido.

Tras varios meses de seguimiento, la Policía Nacional localizó al fugitivo en Benahavís y desplegó un operativo con apoyo de la Policía de Cracovia que permitió su detención, tras más de dos años huido. Poco después, fue capturado en Denia el segundo líder de la red, sobre el que también recaía una Orden Europea de Detención emitida por las autoridades polacas.