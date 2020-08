Esta madrugada ha salido a la luz en España ‘'Santería'’, el nuevo tema de Lola Índigo. Una colaboración en la que ha trabajado con la actriz y cantante mexicana Danna Paola y la chilena Denise Rosenthal con un objetivo: lanzar un mensaje de igualdad al sector musical.

"No hay que buscar la competencia entre mujeres dentro de la industria, sino empoderar el mundo femenino dentro de la música", expresa a EFE Danna Paola, una de las intérpretes. Ella misma ha contado que la idea de la canción surgió "hace aproximadamente un año": "Miriam y yo quedamos para comer tacos, y me propuso hacer la canción. Me hizo tanta ilusión que me puse a chillar".

Con lo que no contaban entonces las dos cantantes era que una pandemia mundial les obligaría a materializar este tema desde sus casas. Lejos de ser un obstáculo en el desarrollo de la producción, la distancia ha sido un "plus" porque cada una "ha podido representar su esencia", confiesa la artista mexicana.

A través de la música y del videoclip, las tres artistas han querido hacer "una invitación a que todas las mujeres se sientan reinas en sus espacios y encuentren valor para no pasar por experiencias dañinas", declara Denise Rosenthal, una de las artistas más reconocidas del panorama musical chileno.

El videoclip de 'Santería': tributo a la tierra de origen de las artistas

El nuevo tema de Lola Índigo recibe el mismo nombre que un culto pagano. La 'Santería' es un conjunto de ritos practicados por los descendientes de esclavos africanos en Cuba. Al igual que su título, el videoclip de la canción está repleto de símbolos.

Su director, Álvaro Paz, con el que la artista española ya ha trabajado en otras ocasiones, ha sido el encargado de trasladar a cada cantante a diferentes lugares en los que incorpora algún guiño a la cultura de las artistas.

Lola aparece bailando en un castillo inspirado en la Alhambra de Granada, mientras que Denise aparece en el vídeo desde una cordillera de los Andes, cubierta con plumas que recuerdan a las de un cóndor. Danna Paola, por su parte, lleva un tocado reminiscente de la Catrina, la calavera típica de la cultura popular mexicana.

De esta manera, tres artistas de lugares diferentes y muy conocidas dentro del panorama musical se han unido para dar una lección de igualdad a la industria musical. Esta es la letra de 'Santería':

Se acabó tu dinastía

Soy emperadora pero la corona es mía

Tengo el mando y tú no lo sabías

Yo ganando y tú te lo perdías

Ahora vienes rogando

Tengo bendiciones por eso yo lo estoy retando

El perdón que tú estás esperando

No cura ni santos

Cuando tú venías

Yo ya estaba llegando

Cuando la besaba

Me estabas imaginando

No fue culpa mía

Solo estaba jugando

Te hice santería

Y tú me sigues pensando

Ojalá y ojalá y ojalá

Que no vuelva y te pierdas por ahí

Yo sé lo que quieres

Pero ya no me entretiene

La rompe corazones

Aquí caíste y ahora no llores

Yo te lo avisaba

Que te coma la fama

Eres mi muñeco y te haré vudú

Hoy arde fuego por tu actitud

Como la hierba no es tabú

Se me hace un déjà vu

Cuando tú venías

Yo ya estaba llegando

Cuando la besabas

Me estabas imaginando

No fue culpa mía

Solo estaba jugando

Te hice santería

Tú me sigues pensando

Estribillo x2

Yo ya no quiero tu llanto

Óyeme lo que te digo

Que te gusta lo que yo te canto

Te puedes ir olvidando

A mi me cuidan mis santos

Y es que soy dueña de mi vida

Decidida

Saco las garras

Que te hieren, te lastiman

Esta vez para ti

Ahora te puedes ir

Estribillo x1