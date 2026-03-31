Un narcotúnel de lujo en imágenes: los narcos instalaron rieles, vagones y hasta montacargas para llevar la droga de Ceuta a Marruecos

Los detallesConstruido a unos 19 metros de profundidad, 1,20 de altura y 80 centímetros de ancho, pasaba bajo la valla fronteriza entre Ceuta y Marruecos. En total hay 27 detenidos y se han intervenido 17 toneladas de droga.

La Policía ha descubierto un segundo narcotúnel que conecta Ceuta con Marruecos, una sofisticada infraestructura subterránea diseñada para el tráfico de hachís. Este túnel, calificado de "lujo", cuenta con rieles, vagones y montacargas, y ha sido descrito como una obra de ingeniería. El acceso estaba oculto tras un refrigerador, revelando un complejo sistema de tres niveles: un pozo de descenso, una 'narcodespensa' y la conexión directa con Marruecos. La operación ha desarticulado una de las mayores redes de hachís en España, con 27 detenidos y 17 toneladas de droga incautadas. El túnel se encontraba en una nave del polígono industrial del Tarajal.

Este lunes la Policía anunciaba el descubrimiento de un segundo narcotúnel, una infraestructura que pasa de forma subterránea bajo la valla que hace frontera entre Ceuta y Marruecos. Este martes, tenemos las imágenes de este narcotúnel casi de lujo. Cuenta con más de una comodidad para transportar la droga.

En el vídeo que acompaña a esta noticia se pueden ver las imágenes del momento en el que los agentes irrumpieron en el narcotúnel. Es el segundo de este tipo, que funciona como una línea directa entre Ceutay Marruecos, que encuentra en apenas un año.

Pero también se puede ver a la perfección cómo es esta infraestructura por dentro. Y por qué decir que es un narcotúnel de lujo. Muy sencillo. Los narcos no se privaron de ninguna comodidad a la hora de hacer su negocio e instalaron rieles, vagones y hasta montacargas. Una obra de ingeniería.

Más cómodo y con tres niveles para esconder mejor la droga: descubren un segundo narcotúnel que une Ceuta con Marruecos

Con esta acción, tal y como ha anunciado la Policía, "se ha desarticulado una de las mayores redes de distribución de hachís de España".

Una mina de la droga

Detrás de un pesado refrigerador, se escondía un auténtico laberinto bajo tierra. "Levantar aquí, que aquí hay jaleo", se escucha decir a uno de los agentes. Porque el refrigerador solo escondía la entrada a una especie de mina de la droga.

Una obra digna de un ingeniero, porque debajo del suelo comienza todo un mundo oculto controlado por los narcotraficantes. Un narcotúnel dividido en tres niveles. El primero, un pozo de descenso, por el que se han deslizado los agentes.

El segundo, una planta intermedia, conocida como la 'narcodespensa'. Aquí se apilaban los fardos de hachís en paletas antes de su extracción hasta el exterior. El tercer nivel del túnel conectaba Ceuta con Marruecos. Es, en palabras de uno de los agentes de la ley: "Un narcotúnel muy preparado, muy acondicionado".

Un diseño tan elaborado que contaba, incluso, con un sistema de raíles y vagones. Pero también con grúas y poleas para mover la droga. El narcotúnel se encontraba en una nave del polígono industrial del Tarajal.

Así es el narcotúnel que une Ceuta y Marruecos

Según ha informado la Policía Nacional, mide 19 metros de profundidad, 1,20 de altura y 80 centímetros de ancho. Permitía trasladar los fardos de hachís sin contacto visual directo entre los participantes en el alijo.

Dos personas lideraban la red. Uno desde Marruecos, considerado el 'narcoarquitecto'. También es el responsable del primer túnel descubierto el año pasado. La otra persona operaba desde Ceuta, negociando los envíos y cerrando los acuerdos. En total hay 27 detenidos y se han intervenido 17 toneladas de droga.

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