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Así es la primera cara del hachís que se consume en España: "Lo que nadie quiere enseñar a las cámaras"

Equipo de Investigación accedió en 2015 a una de las plantaciones de marihuana del norte de Marruecos, donde se cultivan más de 27.000 hectáreas de marihuana, que luego se comercializan en nuestro país.

Equipo de Investigación muestra "lo que nadie quiere enseñar a las cámaras" sobre las plantaciones de marihuana de Marruecos

Es la primera cara del hachís que llega finalmente a España a través de la ruta del Guadalquivir en Campo de Gibraltar. La droga que se consume en nuestro país se planta en enormes campos en Marruecos. Allí, en 2015, hasta 800.000 personas se dedicaban a esto.

Así lo explica Equipo de Investigación en un especial sobre la Ruta del Hachís en el que viajaba hasta el país del norte de África a comprobar cómo comienza el proceso del narcotráfico "buscando lo que nadie quiere enseñar a las cámaras de televisión".

El programa comprobaba que en la zona de Ketama hay hasta 27.000 hectáreas dedicadas a estos cultivos. La plantación es legal pero a partir de ahí todo está supuestamente prohibido.

Según descubrían los periodistas, "el hachís es una empresa en Marruecos". Como cuenta uno de sus habitantes, esta droga se ha convertido "en una cadena enorme": "Todo el mundo come de ello", confiesa.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de enero de 2024 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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