Así hay que actuar durante y después de un terremoto

La Junta recuerda que lo primero es comprobar que no hay heridos a tu alrededor y, si los hubiera, no olvidar que los heridos graves no deben moverse, a no ser que se tenga conocimiento de cómo hacerlo o en caso de empeoramiento grave o peligro inminente (fuegos, derrumbamientos, etcétera).

Además, después de una sacudida violenta debe salirse ordenadamente y paulatinamente del edificio. Las autoridades aconsejan no usar el teléfono a menos que sea para situaciones de urgencia, conectar la radio y seguir las indicaciones de las autoridades u organismos intervinientes a través de los medios de comunicación y cuentas oficiales en redes sociales.

Por otro lado, después de un gran terremoto debe tenerse cuidado con el agua, ya que si estuviese contaminada debe usarse agua hervida o embotellada. En caso de emergencia debe llamarse siempre al 112.

Para estar preparado ante posibles terremotos, lo aconsejable es tener siempre preparado un botiquín de primeros auxilios, linternas, radio a pilas y pilas, guardado en un lugar conocido por todos. También hay que saber dónde están y cómo desconectar las llaves de luz, gas y agua, tener preparado un plan de actuación en caso de emergencia y el reagrupamiento de la familia en el caso de que se produzca. Se recomienda asimismo no tener objetos pesados en estanterías.

Recuerda: en caso de #emergencia sigue sólo fuentes oficiales. Estáte alerta ante posibles réplicas del #terremoto pic.twitter.com/kUO0kC5BIj — Policía Nacional (@policia) enero 25, 2016

Durante un terremoto debe mantenerse la calma y mantenerse en el sitio, dentro del edificio o fuera, porque el entrar y salir de edificios puede causar accidentes.

Dentro de un edificio, deben buscarse estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de una puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón. Nunca debe usarse el ascensor para la evacuación, sino siempre la escalera, y nunca huir de forma precipitada. Fuera del edificio, hay que alejarse de cables eléctricos, cornisas, cristales o pretiles.

Inmediatamente después de un temblor no debe encenderse ningún tipo de llama ni acercarse o entrar en los edificios para evitar caídas de objetos peligrosos, (cristales, cornisas), sino ir hacia lugares abiertos, no corras y tener cuidado con el tráfico. En caso de ir en coche cuando ocurra el temblor, se aconseja pararlo donde permita el tráfico y permanecer dentro del vehículo.