25 años en prisión y 16 en el corredor de la muerte: el periplo judicial de Pablo Ibar, el español declarado culpable de un triple asesinato en EEUU

Lleva 25 años en prisión y 16 en el corredor de la muerte. No conoce lo que es un smartphone, ni sabe utilizar Internet. "Tocas WhatsApp y tú estás hablando como si nada, no puedo imaginar eso", aseguraba Pablo Ibar en una entrevista con laSexta en 2016.

Un vídeo fue la prueba definitiva para un tribunal en Florida que lo condenó a la pena de muerte en el año 2000. "Es muy borroso. Realmente no sirve como prueba de identificación", aseguró Andrés Krakenberger, portavoz de la Asociación contra la pena de muerte de Pablo Ibar.

Desde entonces, Ibar ha intentado por todos sus medios, demostrar su inocencia. "Se hace culpable a una persona por un parecido, sin tener más pruebas. Yo no lo puedo entender", sostenía Cándido Ibar, padre de Pablo Ibar.

En dos ocasiones rechazó declararse culpable a cambio de la cadena perpetua. "¿Por qué voy a coger un arreglo para salvarme la vida cuando soy inocente?" decía Ibar.

En 2016, el Tribunal Supremo de Florida reconoce que el juicio a Pablo Ibar fue injusto. Admite la celebración de un nuevo proceso y su traslado a un régimen penitenciario normal. Asegura que existen demasiadas pruebas circunstanciales y que la defensa de su abogado fue ineficaz.

"Tuvo un abogado de oficio en el 2000 que, por decirlo suavemente, no estaba en su mejor momento", explica Andrés Krakenberger.

El pasado octubre, el Tribunal decidió aplazar la vista oral hasta 2019. "Cuanto más cambian las cosas, resultan ser lo mismo". Son las últimas palabras de la Fiscalía durante la alegación final del juicio. Un proverbio francés premonitorio en la valoración del jurado.

Pablo Ibar: "No acepté la cadena perpetua porque soy inocente y eso no es vida"

Enviado especial consigue entrar en la cárcel de Raifrod para entrevistar a Pablo Ibar, el español sentenciado a la inyección letal. El condenado a muerte ha rechazado dos veces un acuerdo para ser condenado a cadena perpetua declarandose culpable, sin embargo no lo ha aceptado porque asegura ser "inocente".

El día a día de Pablo Ibar en prisión: "Sólo salgo de la celda tres veces a la semana para ducharme"

El equipo de Enviado especial consigue una entrevista en la cárcel de Raifrod con Pablo Ibar, el único español sentenciado a la inyección letal en EEUU. El condenado a muerte explica a Jalis de la Serna cómo es su día a día en el corredor y cómo es vivir encerrado en una celda durante 21 años.

Pablo Ibar: "Tuve que pegarme con un asesino en serie"

Jalis de la Serna entrevista a Pablo Ibar en la cárcel de Raifrod, tras 21 años defendiendo su inocencia. El español sentenciado a la inyección letal en EEUU explica a las cámaras de Enviado especial cuáles son los peligros que se ha encontrado en el corredor de la muerte en una prisión de alta seguridad.

Pablo Ibar: "El día que ejecutan en el corredor de la muerte a alguien se siente un frío en el aire"

Jalis de la Serna entrevista a Pablo Ibar en la cárcel de Raifrod. El único español sentenciado a la inyección letal cuenta en Enviado especial cómo se viven los momentos en los que se llevan a un compañero para ser ejecutado. El condenado asegura que "tiene miedo" y que "no va a parar hasta demostrar su inocencia".

Pablo Ibar: "Yo no merezco ni un día en prisión por este crimen, yo no lo hice"

Jalis de la Serna habla con Pablo Ibar sobre el momento en el que se llevan a compañeros de celda sabiendo que no van a volver: "Esos días nadie habla", asegura Ibar. Además, insiste en que no va a parar hasta demostrar su inocencia: "Por eso me despierto todos los días", confiesa. Este jueves, la entrevista completa en 'Enviado Especial: caso Pablo Ibar', en laSexta.

Este es el vídeo por el que piden la pena de muerte para el español Pablo Ibar

Jalis de la Serna entrevista a Benjamin Waxman, el abogado de Pablo Ibar en Florida, quien enseña en Enviado especial el vídeo que se ha aceptado como prueba para condenar al español al corredor de la muerte. En la imagen se reconocen hasta cinco discrepancias faciales entre Pablo y el asaltante del vídeo.

Deborah Bowie, hermana de una víctima: "Nunca he dudado ni un momento que Pablo Ibar es la persona que aparece en el vídeo"

Jalis de la Serna entrevista en Enviado especial a Deborah Bowie, hermana de una de las víctimas, Sharon Anderson. La mujer explica ante las cámaras cómo afronta la decisión del Tribunal Supremo respecto a la apelación de Pablo Ibar, el español condenado a muerte, que para ella es culpable.

El padre de Pablo Ibar: "No puedo entender que se le haga culpable a una persona por un parecido sin tener ninguna otra prueba"

El equipo de Enviado especial, con Jalis de la Serna a la cabeza, se traslada a Florida donde Pablo Ibar lleva 21 años defendiendo su inocencia. El periodista entrevista a Cándido Ibar, padre del español condenado en la cárcel de Raiford y a Javier, su primo, para conocer cómo están llevando esta situación en la familia.