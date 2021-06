La nueva factura de la luz y su división en franjas horarias no va a afectar a todos los ciudadanos de la misma manera. Hay algunos que no pueden escoger la hora a la que consumen electricidad por una razón tan simple como dura: la necesitan para respirar.

Es el caso de los 300.000 españoles que padecen la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que necesitan de un respirador para poder sobrevivir. Estas máquinas, además, las utilizan de media 16 horas al día, por lo que los tramos horarios para ellos carecen de sentido.

"Cuando se acaba la batería, hay que cargarla, sea hora valle o no. No puedo esperar a una hora porque la necesito cargada", explica Justo a esta cadena.

Ahora, temen que la nueva factura suponga que se disparen sus facturas.

"¿Cómo le pides a un enfermo que necesita una máquina para respirar 16 horas al día que elija una franja horaria? Es absurdo, es un insulto", denuncia María. En total, su uso de la máquina supone el mismo consumo a tener cuatro bombillas de 100W encendidas todo el día.

De media, los gastos para un paciente de EPOC podrían incrementarse entre 30 y 60 euros al mes: unos 600 euros más al año en sus facturas de la luz.

María Isabel tampoco puede elegir la franja en la que respira: "Yo tengo que usar el respirador las 24 horas del día", explica.

La asociación de enfermos de EPOC exigen no solo empatía, sino también apoyo económico por parte de las administraciones. "¿Por qué esto no se considera medicamento, que lo es, puesto que no podemos prescindir de él?", se pregunta María Isabel.