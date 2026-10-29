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Investigan lo ocurrido

Asesinan a tiros a un hombre que estaba ingresado en el hospital Joan XXIII de Tarragona

Los detalles El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha activado un equipo de apoyo psicológico para atender a los profesionales sanitarios del hospital. El caso está bajo secreto de las actuaciones.

Imagen de archivo del Hospital Joan XXIII de Tarragona. Imagen de archivo del Hospital Joan XXIII de Tarragona.Agencia EFE
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Un hombre ha sido asesinado a tiros esta madrugada en la habitación del hospital Joan XXIII donde estaba ingresado, según han informado los Mossos d'Esquadra.

Los Mossos d'Esquadra han recibido a las 03:15 horas el aviso de que un hombre había sufrido una agresión con arma de fuego en el hospital. Varias patrullas policiales se han desplazado al lugar de los hechos, donde han localizado a la víctima gravemente herida.

Pese a la asistencia médica recibida, finalmente ha fallecido. La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias de los hechos.

El caso está bajo secreto de las actuaciones. Por su parte, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha activado un equipo de apoyo psicológico para atender a los profesionales sanitarios del hospital.

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