Un hombre asesina a otro de una puñalada en el cuello en plena calle en A Coruña

Un coche de la Policía Local de A Coruña, en una imagen de archivo.

El contexto Los hechos, han indicado fuentes de la investigación, se desencadenaron sobre las 13:30 horas, cuando el presunto responsable perpetró el ataque con el arma blanca.

Un hombre ha fallecido tras ser apuñalado en el cuello en el barrio de Los Rosales, A Coruña, este domingo a plena luz del día. El incidente ocurrió alrededor de las 13:30 horas, cuando el agresor, con el rostro semicubierto, atacó con un arma blanca cerca de la calle Manuel Azaña, próxima a la vivienda de la víctima. Pese a intentar buscar ayuda, el hombre se desplomó en la calle. La Policía Nacional está en busca del autor del crimen y mantiene abiertas todas las hipótesis. Al lugar acudieron agentes policiales, un forense y una ambulancia del 061, que no logró salvar al herido.

Crimen en A Coruña a plena luz del día. Un hombre ha muerto este domingo tras ser apuñalado en el cuello por otro con el rostro semicubierto a plena luz del día en un céntrico barrio de A Coruña , en Los Rosales.

Los hechos, han indicado fuentes de la investigación, se desencadenaron sobre las 13:30 horas, cuando el presunto responsable perpetró el ataque con el arma blanca. Según ha avanzado 'La Voz de Galicia', el crimen se ha producido en un camino cercano a la calle Manuel Azaña, cerca de la vivienda de la víctima.

Según los primeros datos recabados por el mencionado medio, el hombre recibió una puñalada en el cuello y, aunque todavía pudo caminar unos metros tras la agresión para pedir ayuda, acabó desplomándose en plena calle.

La Policía Nacional trata ahora de localizar al autor y todas las hipótesis están abiertas.

Hasta el lugar se han desplazado tanto agentes de la Policía Nacional y Local, como el forense. También una ambulancia del 061 que ha intentado salvar la vida del fallecido sin éxito.

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