Muere una niña de cuatro años ahogada en una piscina particular de Antas

Los detalles Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, durante la mañana de este domingo han recibido una alerta por la necesidad de asistencia sanitaria a una niña con síntomas de ahogamiento en la población de Aljariz.

Una niña de cuatro años ha fallecido este domingo a las 10:36 horas tras ahogarse en una piscina privada en Antas, Almería, según el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. La alerta fue recibida desde Aljariz, en una casa de campo de la barriada del Real, solicitando asistencia para la menor con síntomas de ahogamiento. Al lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061. A pesar de los intentos de reanimación, no lograron salvarla. El 112 ha activado un protocolo para brindar apoyo psicológico a los familiares de la víctima.

Una menor de cuatro años de edad ha muerto a las 10:36 horas de este domingo ahogada en una piscina particular de la localidad almeriense de Antas, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En su información, han detallado que se ha alertado al centro de coordinación por la necesidad de asistencia sanitaria a una niña con síntomas de ahogamiento en la población de Aljariz en una casa de campo de la barriada del Real.

Tal y como ha concretado la entidad perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, al lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quien ha practicado sin éxito los ejercicios de reanimación cardiopulmonar a la víctima.

El 112 ha activado el protocolo para ofrecer apoyo psicológico a sus familiares.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.