El Golf GTI cumple 50 años: el deportivo compacto que nació "de forma clandestina" y acabó convirtiéndose en un icono.

Los detalles Albert Casamitjana, director de Marketing de Volkswagen España, explica que "inicialmente se planificó fabricar 5.000 coches". Sin embargo, 50 años después, se han vendido más de dos millones y medio de GTI".

El Volkswagen Golf GTI, nacido de un proyecto casi secreto entre ingenieros y diseñadores, celebra en 2026 su 50 aniversario. Este icónico deportivo compacto ha vendido más de 2,5 millones de unidades y ha marcado a varias generaciones. Su evolución estética no ha alterado su esencia, manteniéndose como un coche que se recuerda más que se conduce. Albert Casamitjana, director de Marketing de Volkswagen España, destaca su inicio clandestino y su impacto emocional en miles de familias, como la de Josep María y su hijo Albert. Más de 4.000 aficionados celebraron su legado, superando las expectativas iniciales de producción.

Lo que comenzó como un proyecto casi secreto entre un grupo de ingenieros y diseñadores se ha convertido en uno de los coches más legendarios de la historia del automóvil. El Volkswagen Golf GTI celebra medio siglo de vida con más de 2,5 millones de unidades vendidas y miles de aficionados reunidos para homenajear a un modelo que ha marcado a varias generaciones.

Hay coches que se conducen y otros que se recuerdan. El Volkswagen Golf GTI pertenece a esa segunda categoría. Su sonido es inconfundible, su estética ha evolucionado con el paso de las décadas, pero su esencia sigue intacta.

Este 2026, el mítico deportivo compacto celebra 50 años de historia convertido en todo un icono del automovilismo, pero lo curioso es que su historia comenzó casi por casualidad. O, mejor dicho, en secreto: "Empezó de forma clandestina. Fueron unos diseñadores e ingenieros que decidieron hacer un coche deportivo compacto", explica Albert Casamitjana, director de Marketing de Volkswagen España.

Sigue despertando pasiones

Cinco décadas después, el Golf GTI sigue despertando la misma pasión. Para muchos aficionados es "un coche muy mítico", otros lo definen como "súper icónico". Hay quienes incluso aseguran que "es una forma de ver los coches y de entender la historia".

Y es que detrás de cada GTI hay también una historia personal, como es el caso de Josep María y su hijo Albert. "En 1997, cuando nació Albert, nos vimos un poco forzados a venderlo", recuerda. Años después, sin embargo, consiguió recuperarlo.

"Casi fue como reencontrar a un miembro de la familia", explica emocionado. Desde entonces, padre e hijo han dedicado horas de trabajo y paciencia a devolverle todo su esplendor: "Es una de las historias más grandes que nos une con mi padre", afirma Albert.

No es un caso aislado ya que el GTI ha acompañado durante décadas a miles de familias: "Mi marido, desde que lo conocí, tenía un GTI", cuenta otra de las asistentes a la celebración del aniversario. Ese vínculo emocional quedó retratado este sábado, cuando más de 4.000 seguidores del modelo se reunieron para celebrar los 50 años de un coche que superó con creces todas las expectativas.

"Inicialmente se planificó fabricar 5.000 coches. 50 años después, hemos vendido ya más de dos millones y medio de GTI", destaca Casamitjana.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido