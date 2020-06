El obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, vuelve a estar en el centro de la polémica. Conocido por sus comentarios homófobos, xenófobos, machistas, en contra del aborto y los anticonceptivos, ahora ha vuelto a ser noticia por unas polémicas 'recomendaciones' que realiza el arzobispado a través de su página web en la que se pide a las adolescentes que "vistan a la moda, pero sin ser provocativas" para "salvarse del infierno", según publica 'El Plural'.

Reig Pla dirige un gabinete de orientación con 'consejos' para negarse a mantener relaciones sexuales antes del matrimonio a través de la página web del arzobispado de Alcalá de Henares, en la que da "apoyo y autoayuda a adolescentes y jóvenes", en colaboración con gabinetes ultraconservadores como 'Es posible la Esperanza', 'Es posible el cambio' o 'Sexólicos Anónimos'.

En el gabinete 'Solo Para Jóvenes', los jóvenes encuentran en la web del arzobispado una serie de 'recomendaciones' para decir 'no' a las relaciones prematrimoniales. Entre estos 'consejos' para decir 'no', se encuentra el de "enfría las conversaciones que se calienten mucho" o "planea hacer cosas en tus salidas que no lleven a caricias íntimas que te puedan encaminar mal".

En lo referente a la vestimenta de la mujer, desde el azobispado afirman que se dice 'no' "cuando se viste alegre y a la moda pero no provocativa" o "cuando no se participa en conversaciones en las cuales no se respeta el sexo". "Si con tan buenas razones se va... ¡alégrate! porque te salvaste de vivir el infierno de alguien que no te ama y sólo quería usarte a su capricho", aseguran, antes de afirmar que decir 'no' es "la mejor prueba de amor".

Juan Antonio Reig Pla ha sido noticia por defender, entre otras cosas, la "unión amorosa del hombre y la mujer" como la única verdad sagrada por "su índole natural", al estar la institución pública "orientada a la procreación y educación de los hijos".

En el año, 2014, cuando durante se retiró la reforma de la ley del aborto, el obispo de Alcalá de Henares criticó la "deslealtad" a Rajoy y afirmó que "el tren de la libertad debería llamarse el tren de la muerte".