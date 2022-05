Miles de médicos de los hospitales públicos madrileños están hoy de huelga. Una huelga indefinida con la que tratan de luchar contra años de precariedad. Denuncian la "alta temporalidad" que existe en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Ahora, frente a las convocatorias de oposiciones, piden que se tenga en cuenta su experiencia y especialización para la estabilización de empleo. La huelga ha sido convocada, tras meses denunciando la falta de interlocución con la Consejería de Enrique Ruiz Escudero, por la Plataforma Médicos y FEA No Fijos de Madrid-MUD, SomosUrgencias SomosUNO y el sindicato mayoritario de médicos Amyts.

Actualmente, el Sermas cuenta con 17.667 facultativos estatutarios, de los cuáles, más de la mitad no tienen una plaza fija. Es decir, lo más común es que cuando un ciudadano vaya al médico sea atendido por personal temporal, aunque algunos lleven más de 20 años en el mismo puesto. Así, los convocantes piden que no se someta a una oposición a estas personas que han demostrado durante tanto tiempo su valía en la misma especialidad. Son profesionales que han vivido en primera persona crisis como la del 11-M, la gripe A y la del COVID-19. En su momento recibieron aplausos, ahora se manifiestan por un contrato digno.

Ana Hernández, neumóloga, afronta su octavo año concadenando contratos temporales. Interina desde 2018, y anteriormente personal eventual, actualmente desempeña su labor en el Hospital 12 de Octubre como especialista en enfermedades neuromusculares. "El hospital donde trabajo es centro de referencia en enfermedades neuromusculares de adultos y de este tipo es el único centro de referencia que hay en Madrid, por lo que vemos muchos pacientes de otras Comunidades Autónomas porque hay muy pocos centros de este tipo", explica.

Años de especialización que no le servirán para estabilizar su plaza cuando se enfrente a un examen de conocimientos tipo test que le equipará a un MIR sin experiencia. "Si me voy a otro sitio se pierde el entrenamiento que tengo en esta materia porque en ninguna otra parte en Madrid podría llevar los mismos pacientes y toda la experiencia que he acumulado en esto se perdería. Por otra parte, tengo también proyectos de investigación en enfermedades raras y enfermedades neuromusculares que no podría seguir llevando a cabo. Son proyectos de respuesta a tratamientos y no podría seguir adelante con los estudios porque ya no estaría ligada al centro de referencia. Seguro que cualquier otro neumólogo podría hacer mi trabajo pero entonces tendría que entrenarse y pasar por una curva de aprendizaje que yo ya he hecho", ha expuesto.

"Estamos en esta cruzada para ver si después de todos estos años podemos consolidar nuestro puesto aplicando la ley europea que se ha adaptado en España y que Madrid no quiere cumplir", señala José Antonio Nuevo González, médico internista en el Hospital Gregorio Marañón. Tras 19 años en los servicios de Urgencias, no ha tenido "opción" de consolidar su plaza", ha lamentado, "puesto que la última vez que se pudo consolidar a la gente de urgencias fue en 2001 con un concurso de méritos cuando era dependiente del Servicio Nacional de Salud (SNS)".

Choque de Ayuso con el Gobierno central

Facultativos con largas carreras a sus espaldas que reclaman paralizar la Oferta de Empleo Público (OPE) que la Consejería madrileña convocó una semana antes de la aprobación de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, el pasado mes de diciembre, al 8% que piden desde Bruselas dentro de las medidas de los Fondos Estructurales.

La OPE convocada por la Comunidad se basa en un examen de conocimientos tipo test en base a un amplio temario, diferenciado por cada especialidad. La Abogacía de la Comunidad determinó recientemente en un informe que se debe continuar con el proceso de las OPE en Sermas. No obstante, los convocantes de la huelga recuerdan que otras Comunidades Autónomas sí están anulando las OPEs previas a la entrada en vigor de la ley.

"Esta lacra de la temporalidad no solamente afecta a la organización y estabilidad de las plantillas de los servicios médicos y de otras especialidades, sino en gran medida a la calidad de los servicios prestados a los pacientes. Hecho que, éticamente como profesionales, no podemos seguir tolerándole a la administración por el beneficio de la sanidad pública", afirman desde la plataforma de Médicos y Facultativos no fijos de Madrid.

El presidente de Amyts, Daniel Bernabéu, explica que sólo quieren que "la gente más antigua en temporalidad tenga una oportunidad para conseguir un puesto de trabajo digno y en condiciones y a la vez respetar que el resto de temporales puedan acceder en tiempo y en forma a una estabilización y una plaza fija".