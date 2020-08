Anna del Priore se ha convertido en un ejemplo de fortaleza y superación: esta mujer estadounidense de 107 años acaba de derrotar al coronavirus y de pequeña ya superó la conocida como gripe española.

Cuando sus familiares recibieron la llamada de su residencia avisándoles de que la anciana tenía COVID-19, se pusieron en lo peor. "Esto es lo que le va a derribar", pensó su nieta Jasmine, que creyó que el virus sería letal para ella. Sin embargo, no fue así.

Según publica Usa Today, Anna soportó estoicamente el golpe de la enfermedad. Tuvo fiebre y perdió parte del apetito, pero no fue necesario su ingreso hospitalario. "No necesitó un respirador, no la llevaron al hospital", explica su nieta.

Poco a poco, esta anciana centenaria ha vuelto a su rutina habitual dentro del centro de mayores en el que vive: practica natación y costura. "Me siento bien, doy gracias a dios por estar viva", cuenta ella.

No es la primera vez que Anna, que nació en 1912, se enfrenta a un virus así. Cuando era sólo una niña, con apenas seis años, venció a la gripe española. Al contrario que el coronavirus, esta gripe sí se cebó especialmente con los más pequeños y dejó durante varias oleadas hasta 100 millones de muertos, según algunos estudios.

Para Anna, el secreto de la longevidad se encuentra en una dieta saludable y una vida activa. De hecho, hasta que cumplió los 100 años, caminaba a diario y se reunía con sus amigas para tomar café.

Siempre en movimiento, esta anciana no dudó en bailar durante la celebración de su 107 cumpleaños el pasado 5 de septiembre. Su difunto marido era bailarín profesional de tango y es una de las cosas que más le gustan.

A menos de un mes de cumplir los 108 años, este año podrá bailar de nuevo.