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Polémica en los primeros días

Los vecinos de Valdebebas se quejan por el ruido en el circuito de Madring: "No puedes ni abrir las ventanas"

Los detalles Durante los entrenamientos de la Fórmula 3 que se están produciendo estos días, el ruido del motor ha provocado las quejas de aquellos que tienen sus casas al lado del nuevo circuito en Madrid que albergará la Fórmula 1 en poco más de dos semanas.

El piloto italiano Brando Badoer traza una curva del Madring
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Los vecinos de Valdebebas han levantado la voz para quejarse del enorme ruido que están sufriendo por el paso de los coches de Fórmula 3 que están entrenando estos días en el circuito del Madring.

"Esto es una zona para vivir, no para esto. Además, que no nos pagan ni un duro", afirma enfadado un vecino.

Porque en las calles de los barrios cercanos al circuito, el simple paso de un monoplaza se escucha como un estruendo y afecta al descanso de todos los que lo habitan: "Me despertó el sonido de los coches".

A algunos le afectan hasta su trabajo cotidiano: "No puedes abrir ni las ventanas porque no se puede trabajar ni tener una llamada con este ruido".

Algunos ya temen la contaminación acústica que pueda existir dentro de tres fines de semana, cuando lleguen los Fórmula 1: "Piensan en ellos nada más".

Pero no solo eso, sino que también tienen su preocupación puesta en que este ruido se extienda más allá del fin de semana del Gran Premio: "Esto se puede alargar más y que haya más campeonatos a lo largo del año".

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