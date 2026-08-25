Los Bomberos intentan controlar un incendio en Collserola (Barcelona) y se ordena el confinamiento de dos barrios

Los detalles Los Bomberos de la Generalitat han desplazado a cinco medios aéreos y tres vehículos de agua para ayudar a los de Barcelona a controlar el avance del fuego.

Los Bomberos de Barcelona y de la Generalitat se han movilizado para controlar un incendio en una zona de matorrales en Collserola, cerca del barrio de Canyelles. El fuego avanza sin control, generando una gran humareda, lo que ha llevado a Protección Civil a activar la prealerta del plan Infocat. La Generalitat ha desplegado cinco medios aéreos y tres vehículos de agua para apoyar a los bomberos locales. El teléfono de emergencias 112 ha recibido 1.074 llamadas de aviso. Este es el segundo incendio en Collserola este verano, tras el ocurrido el 14 de agosto en Sant Pere Màrtir.

Los Bomberos se han desplegado para intentar controlar un incendio originado esta tarde en una zona de matorrales en Collserola, cerca del barrio de Canyelles de Barcelona, donde el fuego, que ha levantado una gran humareda, sigue avanzando sin control.

Los Bomberos de Barcelona y los de la Generalitat se han desplazado al lugar para intentar controlar el fuego, ante el que Protección Civil ha activado la prealerta del plan Infocat.

En concreto, los Bomberos de la Generalitat han desplazado a cinco medios aéreos y tres vehículos de agua para ayudar a los de Barcelona. Por este incendio, el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 1.074 llamadas de aviso.

Protección Civil ha enviado un ES-alert para ordenar el confinamiento de la población del barrio de Torre Baró y Ciutat Meridiana. "Cierre puertas y ventanas y no salga a la calle. En caso de emergencia, llame al 112", reza el mensaje.

Se trata del segundo incendio en Collserola este verano, tras el que el pasado 14 de agosto afectó la zona de Sant Pere Màrtir, lo que obligó a confinar de manera preventiva a los vecinos de Can Caralleu. Por aquel incendio, que afectó a unas diez hectáreas forestales, la Guardia Urbana detuvo a un presunto pirómano.

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