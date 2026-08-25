Muere atropellado por su coche en Buendía (Cuenca) tras olvidar poner el freno de mano e intentar detener el vehículo

Un hombre, que se encontraba pescando en el embalse de Buendía, ha fallecido tras ser arrollado por su coche, que no tenía puesto el freno de mano.

Un hombre ha fallecido en el embalse de Buendía, en Cuenca, arrollado por su propio coche, que no tenía puesto el freno de mano y se le vino encima arrollándolo.

El suceso ha ocurrido a las 21:15 horas de este lunes en el embalse de Buendía, cerca de la zona de acceso desde la carretera CM-2000, según ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El hombre estaba pescando y detrás de él se encontraba el coche, que no tenía puesto el freno de mano, se desplazó y lo arrolló, quedando atrapado debajo.

Los bomberos de Tarancón (Cuenca) sacaron el cuerpo de debajo del vehículo y el médico de urgencias solo pudo certificar el fallecimiento. También acudió al lugar del accidente la Guardia Civil.

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