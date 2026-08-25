Hallan en Bélgica el cuerpo de un niño desaparecido hace dos meses junto a su padre

El cuerpo del menor de cinco años ha sido encontrado en la provincia de Namur (Bélgica). Su padre sigue en paradero desconocido.

Las autoridades belgas hallaron este lunes en la provincia de Namur el cuerpo de un menor que se cree que corresponde a Thyméo Brigou, un niño de cinco años desaparecido hace dos meses junto a su padre -que sigue en paradero desconocido-, según anunció la Fiscalía provincial.

"Las pruebas encontradas en el lugar sugieren que podría tratarse de Thyméo Brigou, quien se encuentra desaparecido junto a su padre, Bryan Brigou, desde el 27 de junio", explicó el Ministerio Fiscal de Namur en un comunicado difundido a última hora del día.

El cadáver fue descubierto durante la tarde del lunes en un terraplén de la carretera N97, cerca de la localidad de Onhaye, después de que un testimonio alertarse por la mañana a la Policía Judicial Federal. El lugar del hallazgo se sitúa a aproximadamente dos kilómetros en línea recta del estacionamiento del campo de fútbol de Onhaye, donde se encontró el vehículo del padre el 28 de junio, el día posterior a su desaparición. Según las autoridades, aquella zona no había sido rastreada a pie hasta el aviso recibido este lunes y los sobrevuelos en helicóptero no fueron efectivos debido a que la maleza impedía observar correctamente el terreno.

Tras el hallazgo del cadáver se estableció un perímetro de seguridad alrededor del lugar, hasta donde se desplazaron numerosas autoridades policiales y judiciales a nivel local, provincial y federal. Este martes está prevista la autopsia del menor con el fin de identificar formalmente a la víctima y determinar la causa de su muerte. Las tareas de búsqueda continúan ahora para localizar al padre del menor, que continúa desaparecido.

La comunicación de la familia con ambos se perdió el pasado 27 de junio, después de que Bryan Brigou les comentase que planeaba acudir a la feria de la localidad de Onhaye con su hijo Thyméo. Los investigadores creen que padre e hijo comenzaron aquella jornada en Yvoir, donde reside la madre de Thyméo, para después dirigirse a una juguetería en Charleroi y luego a una tienda de comestibles en Biesme, hasta que su rastro se perdió en Onhaye, donde se encontró el vehículo.

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