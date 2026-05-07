El portavoz de Canarias, sobre el fondeo del barco del hantavirus: "No se prevé que las próximas 72 horas vayan a ser tranquilas"

¿Qué ha dicho? Alfonso Cabello ha compartido en Más Vale Tarde que se ha barajado que la desinfección sea "en alta mar" y afirma que el buque "nunca se puede quedar sin tripulación".

Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de las Islas Canarias, ha abordado en Más Vale Tarde la situación del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que ha causado tres muertes y que se espera fondee en Tenerife. Cabello destacó la intensidad de los últimos días y anticipó que las próximas 72 horas seguirán siendo complicadas. La autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha activado un plan de autoprotección con distintos niveles de seguridad. El protocolo incluye desinfección en alta mar y la gestión del desembarco de pasajeros mediante "guaguas burbuja". Además, las conversaciones con el Gobierno han sido fluidas y rápidas.

Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de las Islas Canarias, ha hablado en Más Vale Tarde sobre la situación del MV Hondius, el crucero en el que se ha desarrollado un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos y que tiene previsto fondear en las costas de Tenerife. En ese sentido, ha expresado que "han sido dos días muy intensos" y que no prevén "que las próximas 72 horas vayan a ser tranquilas".

"La autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife tiene un plan de autoprotección activado con el que hay varios niveles en función del riesgo o del tipo de riesgo. En este caso, es una emergencia sanitaria marítima", ha explicado.

Y cuenta cómo va a ser el protocolo de seguridad: "Habrá tres barreras diferentes con distintos niveles de seguridad. Todo lo tiene que adaptar el ministerio de Sanidad, que son responsables de implementar las medidas del protocolo".

"Se ha hablado de diferentes zonas Granadilla, con la opción de que esté en la zona más alejada posible o movimientos de barcos para que no interfiera con la operativa", ha expuesto.

En dicho plan de acción, la desinfección del navío: "Se ha barajado que se hiciera en alta mar, con el barco fondeado independientemente de que luego volviera a su país de origen".

"El barco nunca se puede quedar sin tripulación", ha compartido Cabello, que cuenta que "siempre ha de haber un mínimo operativo" para garantizar "respuesta ante una emergencia".

Además, ha hablado del cadáver que todavía sigue en el interior del barco: "En principio no se va a bajar aquí, es algo que acaba de saltar casi a lo que hablo con ustedes".

Los que sí se van a bajar, siguiendo un plan: "Una vez aterricen los aviones de los países de origen se activa el desplazamiento de los pasajeros hacia el aeropuerto en una guagua burbuja".

Cabello ha hablado también de las conversaciones con el Gobierno sobre el caso: "Todo es fluido y el intercambio de documentación se ha acelerado mucho en estas 24 horas".

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