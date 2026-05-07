El catedrático Alfredo Corell, sobre el hantavirus: "Lo más plausible es que uno de los pasajeros pudiera entrar contagiado de fuera"

¿Puede haber un temor a que haya roedores o ratas en el crucero que atracando el barco puedan saltar a tierra? El catedrático de Inmunología de la Universidad de Sevilla responde en este vídeo a esta y otras cuestiones.

Alfredo Corel, catedrático de Inmunología la Universidad de Sevilla, reacciona a la noticia que acabamos de conocer de que el barco finalmente fondeará en las Islas Canarias y no atracará. ¿Puede haber un temor a que, por ejemplo, haya roedores o ratas en el barco que atracando el barco puedan saltar a tierra?, pregunta directamente Antonio García Ferreras para intentar aportar luz y conocimiento a la población.

Según explica el catedrático, "no sabemos la causa todavía de la infección en el barco, si ha sido por roedores o porque uno de los pasajeros entró contagiado desde fuera, que es lo más plausible".

Ahora bien, "según lo que he oído hablar a viajeros de este barco, que es de lujo, han hecho salidas en Zodiac y a la vuelta les desinfectan, les ponían calzado especial, si llevaban velcro en la ropa, les obligaban a arrancar los pelitos antes de embarcar.... Esto es, que en un barco de estas características se me hace difícil, pero no imposible, pensar que haya roedores a bordo".

Y además, "por cómo ha ido la concatenación de casos, parece indicar que no se contagió a la vez el matrimonio, sino que el marido se lo pasó a la mujer, y eso hace pensar que el contagio pudo ser probablemente fuera del barco", añade Corell, insistiendo en que son hipótesis. Aunque es cierto que "lógicamente un fondeo para Canarias le da más tranquilidad en el caso de que hubiera roedores infectados dentro".

Por otro lado, el catedrático confirma que, efectivamente, en los próximos días a asistir a un "goteo" de contagios, tanto de personas todavía embarcadas como de personas que hayan desembarcado, que ahora tenemos entre 30 y 40, que desembarcaron en Santa Elena.

"Lo que está haciendo el Reino Unido de confinar de modo voluntario es lo mínimo que se debe hacer, aunque es mejor un aislamiento vigilado por Sanidad, pero lo menos malo es un auto confinamiento en casa, vigilado externamente. Creo que hay que hacerlo".

Y hay que hacerlo a pesar de que "es un virus que se transmite muy mal", afirma el experto, recordando que "en el transcurso de un mes, del 6 de abril al 6 de mayo, ha habido ocho casos, si se confirmara esta azafata 9 afectados, lo que significa que el hantavirus se transmite fatal. Tiene que ser un contacto muy estrecho y eso es lo que la gente no acaba de entender", confiesa Carell. Iniste por tanto en que el hantavirus "no tiene nada que ver con el coronavirus ni con la gripe y otros virus que es que vuelan por el aire".

En el vídeo podemos ver al completo y con detalle la información científica que ofrece este catedrático en Inmunología.

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