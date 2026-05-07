Un amigo de una tripulante española del crucero con hantavirus cuenta que "ella está bien": "Todo está controlado"

Juan Merediz conoce a Aitana, esta tripulante, desde hace 25 años. Al conocer la noticia sobre el brote y la ruta del crucero, sospechó que era en el que iba su amiga y se puso en contacto con ella.

El crucero MV Hondius está ya rumbo a las Islas Canarias, lugar al que llegará, previsiblemente, el próximo domingo. En el mismo hay 14 pasajeros españoles, por el momento, no han presentado síntomas, pero, a su llegada, serán trasladados en un avión militar medicalizado hasta la base de Torrejón de Ardoz desde donde partirán al Hospital Militar Gómez Ulla.

Muchos pasajeros han querido transmitir calma a través de sus redes sociales, pero sus tripulantes no pueden manifestarse debido a que la naviera se lo ha prohibido. A pesar de ello, una de estas tripulantes, de nacionalidad española, Aitana, sí que ha hablado con sus amigos y, como indica Iñaki López, "gracias a ellos sabemos cómo están los tripulantes".

Juan Merediz es amigo de esta tripulante y, como cuenta, la conoce desde hace 25 años. Este cuenta que le ha podido preguntar por cómo está y esta le contó que estaban camino de Canarias. "Es un tema muy serio, porque ha habido fallecidos, pero, en cuanto a ella, ella está bien", añade.

El hombre señala que cuando vio las noticias, al conocer el recorrido del crucero, le hizo sospechar que era el que estaba Aitana y, por ese motivo, se puso en contacto con ella. De nuevo, cuenta que la tripulante le ha transmitido "que todo está bien, controlado y navegando". Además, está publicando en redes sociales, donde está agradeciendo a todo el mundo su preocupación.

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