Prácticamente la totalidad de la población española consume alcohol de manera habitual. Según datos del Ministerio de Sanidad, entre 2019 y 2020 lo hacía el 93% de los españoles entre 15 y 64 años.

El inicio en el consumo es cada vez más temprano. La edad media de la primera vez se sitúa ya en los 16 años, mientras la sociedad tiende a normalizarlo asociando la ingesta de alcohol a una vida social más activa.

Sin embargo, puede derivar en un consumo excesivo que afecta a millones de personas en España. Concretamente, Alcohólicos Anónimos cifra en tres millones de españoles los que deberían acudir a grupos de apoyo.

María José es una de las víctimas de esta sustancia. Aún se acuerda de cuándo tomó su primera copa de alcohol: "A los 18 años. Era una bebedora, al principio, social, bebía cuando salía por ahí con los amigos".

Algo puntual que, con el tiempo, se transformó en un problema real: "En cuanto me tomaba una o dos copas ya no podía parar. Me decía: 'yo puedo dejar de beber cuando quiera', y realmente no era así".

Como ella, miles de jóvenes se acercan al alcohol como un simple medio para socializar. Y lo hacen cada vez antes. Ese fue el caso de Paco: "A los 16 años, con los amigos, como casi todo el mundo: por curiosidad y por imitación". Cuando quiso poner remedio ya era demasiado tarde.

"Continué bebiendo todos los fines de semana y me emborrachaba todos los fines de semana hasta terminar bebiendo todos los días y a todas horas", ha explicado a laSexta.

Un 8,8% de la población en España consume alcohol a diario. Nuestro país es, además, uno de los lugares con más bares por habitante: 1 por cada 173 habitantes, según el INE.

Por culpa de su alcoholismo, Paco perdió su trabajo, se divorció y destrozó su salud: "Ya tenía el hígado graso, tenía trastornos en el páncreas [...] Solo me permitía despertarme y beber".

Sin embargo, gracias a Alcohólicos Anónimos, lleva ya 10 años sin beber y ha recuperado su vida. "Hoy por hoy puedo asistir perfectamente a un bar, a una boda, a un fiesta [...] puedo incluso ir a una discoteca, que lo he hecho, y no beber", ha celebrado.

Como él, unas 15.000 personas acuden a los grupos de ayuda de Alcohólicos Anónimos para tratar de recuperarse y recuperar la vida que el alcohol les arrebató.