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Crisis de Ceuta

Decenas de migrantes esperan nuevos traslados en Loma Colmenar tras el traslado de 864 personas a las carpas de Los Rosales

Los detalles Tras el traslado de este domingo, 13 de septiembre, de más de 800 migrantes a un nuevo campamento, el Gobierno está acelerando dos nuevas infraestructuras para albergar a más de 1.000 personas con el fin de seguir posibilitando la salida de la calle de los migrantes.

Traslado de cientos de migrantes a una nueva ubicación en Ceuta, el domingo 13 de septiembre Traslado de cientos de migrantes a una nueva ubicación en Ceuta, el domingo 13 de septiembreAgencia EFE
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Este pasado domingo, 13 de septiembre, a primera hora de la mañana, la Policía comenzó a trasladar cientos de migrantes en Ceuta que dormían a la intemperie en los alrededores de Loma Colmenar a un nuevo espacio habilitado por el Gobierno en el barrio de Los Rosales con capacidad para acoger a unas 860 personas de forma temporal.

De este modo, y según informa EFE, el Gobierno está acelerando dos nuevas infraestructuras situadas en el muelle de Poniente de Ceuta para albergar a más de 1.000 personas con la intención de seguir posibilitando la salida de la calle de los migrantes.

Las carpas instaladas en la zona portuaria se están terminando de preparar con el arreglo de determinados aspectos interiores de esta infraestructura. El objetivo es que estas carpas sean ocupadas por las miles de personas que permanecen acampadas en la playa del Trampolín, un espacio que ha sido objetivo de numerosas reyertas entre estos migrantes.

De este modo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones llevó a cabo este domingo una nueva "operación humanitaria" para ubicar en un nuevo recurso temporal a 864 personas que se encontraban en las inmediaciones del embolsamiento en Loma Colmenar.

El dispositivo temporal está ubicado en el barrio de Los Rosales, en una parcela propiedad de SEPES, cedida por el Ministerio de Vivienda. Igualmente, el Ministerio trabaja también para la acogida, a la mayor brevedad, de más de 300 mujeres con menores en un nuevo espacio situado en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek.

Así, y con la apertura del emplazamiento de Los Rosales este domingo, son ya alrededor de 4.300 las plazas habilitadas y en próximas fechas, según el ministerio, se superarán las 6.000 plazas temporales.

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