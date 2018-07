Agustín Martínez, abogado de 'La Manada': "No es algo genérico, es un caso particular en el que los acusados son inocentes"

En declaraciones a Onda Vasca, Martínez Becerra se ha referido a la decisión de la Audiencia de Navarra de dictar libertad provisional para los cinco miembros de 'La Manada' condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual en los Sanfermines de 2016.

En este sentido, el letrado ha reconocido haber recibido a las 8.30 horas de este viernes la notificación del auto de libertad y ha señalado que "esperaba y confiaba" en que se produjera esta decisión "al igual que confío en su inocencia".

En este contexto, ha criticado que "parece que determinadas personas no quieren comprender que no se está discutiendo en relación a la violencia hacia las mujeres ni a casos genéricos sino en relación a un caso particular en el que los acusados son inocentes y va a quedar acreditado".

Asimismo, ha defendido que la prisión provisional es algo "excepcional y debe estar así considerada". "Debe analizarse en cada caso y en función de cada extremo. ¿Por qué no nos acostumbramos a que todas las resoluciones judiciales sean respetadas desde un punto de vista jurídico?" ha cuestionado.

En esta línea, ha rechazado que este jueves determinados partidos políticos hayan criticado el auto "sin haberlo leído". ¿Cómo se puede criticar sin leerla una decisión basada en argumentos?", ha reprobado. De este modo, ha incidido en que, una vez notificado el auto, sus defendidos depositarán la fianza "en la mayor brevedad posible" y de la forma "más rápida posible".