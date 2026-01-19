Una agencia independiente formada por expertos, la encargada de investigar el descarrilamiento de Adamuz

Los detalles Tal y como cuenta el secretario ferroviario de UGT en Andalucía, está comisión "no depende ni del ministerio ni de las empresas" y se establece "por mandato de la ley europea".

Pedro Gómez, secretario ferroviario de UGT en Andalucía, ha explicado quién se va a encargar de la investigación del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, en el que han muerto al menos 21 personas. "De esto se va a ocupar una agencia independiente", ha expresado.

"Es quien se encarga de investigar los accidentes ferroviarios. No depende ni del ministerio ni de las empresas. Por mandato de la ley europea está formada es una agencia independiente formada por expertos", ha contado.

En ese sentido, ha evitado dar estimación sobre cuándo concluirá la investigación. "Cuando tengan algún tipo de dictamen ya nos enteraremos", ha expuesto, mientras pide "evitar que esto vuelva a ocurrir".

"Le preguntan al ministro por los retrasos... esto nada tiene que ver con un retraso en un Cercanías. Es uno de los accidentes más graves que hemos sufrido en la historia ferroviaria", ha afirmado Gómez.

Sobre la comisión independiente también habló Óscar Puente ante los medios en Atocha. El ministro de Transportes explicó que la investigación puede durar "mínimo un mes" y habló de un "accidente muy extraño" y "difícil de explicar".

"Se ha producido en una recta. Los expertos en materia ferroviaria están muy extrañados. Cómo es posible que en una recta, en una vía renovada y con un tren nuevo esto pueda pasar", insistió Puente.

