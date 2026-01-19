Puente pide no especular con las causas del accidente de Adamuz pero dice que es "difícil de explicar": "Es muy extraño"

¿Qué ha dicho? El ministro de Transportes ha explicado que la vía donde se ha producido el accidente está "completamente renovada tras un gasto de 700 millones" y que los cambios en ese tramo "acabaron en mayo de 2025". "Ha sido en una recta", cuenta.

Óscar Puente, ministro de Transportes, ha informado sobre el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba, que ha dejado al menos 21 muertos. Calificó el accidente como "muy extraño" y "difícil de explicar", ya que ocurrió en una recta con vías renovadas y un tren prácticamente nuevo. Puente mencionó que la investigación podría durar al menos un mes y espera que esclarezca las causas del siniestro. El accidente involucró un tren Iryo y un Alvia, siendo este último el más afectado. Puente ha señalado que es posible que el número de víctimas aumente y confirmó que los heridos graves ya han sido trasladados a hospitales. Además, comentó sobre la ausencia de cinturones de seguridad en estos trenes y anunció que se desplazará a Córdoba para investigar el accidente.

Óscar Puente ha comparecido ante los medios tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, en Córdoba, en el que han muerto al menos 21 personas. Desde Atocha, el ministro de Transportes ha calificado el accidente como "muy extraño" y "difícil de explicar". "Ha sido en una recta", cuenta

Así se ha expresado sobre los hechos: "Decirles que el tren es un Iryo, es un tren prácticamente nuevo que no llega a los cuatro años y que la vía está completamente renovada. Se han invertido 700 millones, y en ese tramo los cambios acabaron en mayo de 2025".

"El accidente es muy extraño. Es raro. Es muy difícil de explicar. Se ha producido en una recta, y los expertos en materia ferroviaria que han estado y están presentes están extrañados", ha expuesto Puente, que espera en ese sentido que "la investigación ayude".

Una que podría durar "mínimo un mes": "En este tipo de accidentes se me antoja complejo. Por las características de la vía, por el tren... Ha sido extraño. Es una comisión creada por ley e independiente, para que arroje luz y esclarezca las causas. Que todo quede claro, tanto para las víctimas como para aprender qué ha pasado y que no vuelva a suceder".

Y es que el ministro insiste en que el descarrilamiento es "verdaderamente extraño": "Cómo es posible que en una recta, en una vía renovada y con un tren nuevo esto pueda producirse. No es una vía vieja. No es un material rodante viejo. Son materiales nuevos y, supuestamente, en perfecto estado".

Puente, en ese sentido, ha pedido no especular pero apunta a que el Alvia "es el que se lleva la peor parte": "Es una especulación, pero de no haber habido un tren en dirección contraria no hablaríamos de víctimas. Son esas dos primeras unidades del tren, en las que viajaban 37 persona en la primera y 16 en la segunda. hay en total 53 personas de las 200 que iban".

En dichos vagones, dice Puente, es donde se han causado "la mayor parte de heridos y de víctimas": "Se produce un descarrilamiento por causas que de momento desconocemos de los últimos coches de un tren Iryo que iba de Málaga a Madrid. La mala desgracia es que en ese momento circulaba en paralelo y en dirección contraria un convoy de Madrid, desde Atocha, con destino Huelva. Su cabecera ha impactado con uno o varios de los vagones que se habían cruzado".

En sus palabras, Puente ha expresado que es "muy posible" que el número de víctimas mortales sea superior a las 21 que hay en estos momentos, y ha confirmado que "los 30 heridos de cierta gravedad" ya han sido trasladados a los hospitales.

Ha hablado, además, sobre el uso del cinturón de seguridad en estos trenes: "No me consta que se use en ningún caso en todo el mundo, ni en China. Tampoco sé si eso salvaría la vida de las personas".

El ministro, que ha confirmado que ha hablado "unas 10 veces" con el presidente Pedro Sánchez, ha informado que va a estar en Córdoba en las próximas horas. "Estaré en el lugar de los hechos para junto con mi equipo conocer si fuera posible las causas del accidente".

