Afectados por la hepatitis C denuncian que la muerte de una mujer se podría haber evitado si hubiese recibido Sovaldi a tiempo

La historia de Teresa es la de una luchadora. Llevaba 20 años peleando contra la hepatitis C desde que contrajo el virus después de una transfusión. Luchó por recibir Sovaldi, el medicamento que podía salvarla, pero sus riñones no aguantaron y Teresa ha fallecido.

Su familia quiere que su batalla sirva para denunciar la situación de otros enfermos, como Bernabé. Lleva 15 años luchando contra la hepatitis C y llegó a recibir un trasplante pero ya se encuentra en el grado más grave de la enfermedad. Aunque hace más de un mes que le recetaron Sovaldi, todavía no lo ha recibido.

“Imagínate que hay una persona que me dio su hígado y que yo me puedo morir ahora porque no me den un medicamento”, cuenta. Un medicamento que, dicen los afectados, no llegará para todos. Rafael Bárcena, hepatólogo, afirma que “hay 7.000 pacientes que lo necesitan urgentemente y probablemente el presupuesto no cubra más de 1.200”.

Es el miedo que sufren otros enfermos que están encerrados en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Aunque el Ministerio de Sanidad anunció que desde el 1de octubre los médicos podrían recetar los Sovaldi, la Plataforma de afectados asegura que hasta ahora sólo lo han recibido muy pocos enfermos.