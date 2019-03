La marea blanca sale a la calle para denunciar de nuevo que “los recortes matan”

Varios cientos de personas han participado en Madrid en la vigésimo-séptima 'marea blanca', convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP), en esta ocasión, además, en apoyo a los enfermos de Hepatitis C. A lo largo del recorrido realizado, entre la Glorieta de Carlos V y el Ministerio de Sanidad, los manifestantes llevaban pancartas con lemas como 'Dos muertes al día por hepatitis C, 400 en 2013', 'Gobernantes insensibles, queremos la medicina ya' y otras alusivas al encierro que lleva a cabo desde el pasado día 18 una treintena de enfermos en el Hospital 12 de Octubre.

La MESDAP, que convoca esta 'marea blanca' cada tercer domingo de mes, dice en un comunicado que la ciudadanía, las organizaciones sociales, sindicales y profesionales tienen el objetivo común de "recuperar un sistema de salud cien por cien público, de calidad y universal".

Según los organizadores, la 'marea blanca' le exige al nuevo ministro, Alfonso Alonso, la "derogación inmediata" de la ley que permite la privatización, "como paso previo a una reforma de la Constitución que blinde el derecho más preciado por los ciudadanos: el derecho a la salud".

Uno de los enfermos presentes en la manifestación, Iván Fernández, ha dicho que no desea llegar a la cuarta fase de la enfermedad, la más crítica, y que la solución a males como el suyo "está al alcance del Ministerio"."Los hematólogos nos apoyan y dicen que el medicamento 'Sodalvi' es excelente y recomiendan su uso desde las fases tempranas de la enfermedad, para cogerla desde su raíz", ha dicho Fernández.

El pasado jueves, una treintena de afectados por la hepatitis C inició un encierro "indefinido" en el Hospital madrileño 12 de Octubre para exigir al Gobierno una partida presupuestaria destinada a la medicación que necesitan, "especialmente los cirróticos y los enfermos graves". Según un portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hepatitis C, los enfermos exigen al Gobierno "un compromiso del Gobierno y una partida económica extraordinaria para abordar el tema" de la hepatitis C.