DIGNIFICAR LA VIDA DE PACIENTES DE ELA

Fran Vivó, el enfermo de ELA que ha recuperado su voz gracias a un proyecto altruista que combina IA con audios de WhatsApp

¿Cómo lo han hecho? Los investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del grupo VertexLit han utilizado un sistema de clonación basado en la inteligencia artificial y tan solo 20 minutos de audios de WhatsApp.

Fran Vivó tenía 28 años y era bombero forestal cuando le cambió la vida para siempre. En 2019 le diagnosticaron Esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y en 2021 perdió el habla, tan solo podía comunicarse a través de un sonido robótico. Sin embargo, gracias a un proyecto pionero desarrollado por investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del grupo VertexLit ha recuperado su voz original y podrá expresarse en castellano y valenciano.

Para reconstruirla, el equipo ha utilizado un sistema de clonación basado en inteligencia artificial y tan solo 20 minutos de audios de WhatsApp. "Es emocionante volver a escuchar mis palabras y pensamientos con mi propia voz", ha señalado Fran, de nuevo, con su timbre, entonación e identidad.

El proyecto fue presentado el pasado 21 de noviembre en el campus de la facultad de Alcoy (Alicante) y Vivó, que siguió el acto por videoconferencia, se mostró "superagradecido" con todas aquellas personas que lo han hecho posible. En la misma línea se pronunció su padre, Francisco Vivó: "Estamos emocionados llorando porque reconocíamos su voz y su modulación".

Esta iniciativa tiene como objetivo dignificar la vida de personas como Fran y, por eso mismo, el grupo VertexLit ha llevado a cabo todas sus operaciones de manera completamente altruista. Por su parte, el investigador de la Universitat Politècnica de València Jordi Llinares ha indicado que su intención era "hacer algo que en lo práctico o funcional quizás no aporta nada, pero que en lo emocional implica dignidad personal, que es muy relevante".

