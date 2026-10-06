Absuelven a los 11 activistas de Greenpeace acusados de bloquear la entrada de un buque en Sagunto

El contexto El barco Esperanza de Greenpeace bloqueó la entrada del buque Merchant, con 138.000 metros cúbicos de gas licuado, junto a cuatro lanchas neumáticas y pintaron la frase 'NO + GAS' en el lateral del casco.

Un juzgado de Valencia ha absuelto a 11 activistas de Greenpeace acusados de desórdenes públicos por bloquear un buque gasero en el Puerto de Sagunto en 2021. La magistrada no encontró actos de violencia o intimidación que alteraran gravemente la paz pública, como exige el tipo penal. La sentencia puede ser recurrida en apelación, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Durante el juicio, el Ministerio Fiscal redujo la petición de pena de prisión debido a un error en la aplicación del Código Penal. La protesta fue pacífica y no hubo actos violentos contra la Guardia Civil o la tripulación del buque.

Un juzgado de Valencia ha absuelto a los 11 activistas de Greenpeace acusados de desórdenes públicos por bloquear la entrada de un buque gasero al Puerto de Sagunto en 2021, al no apreciarse "actos de violencia o intimidación idóneos para alterar gravemente la paz pública en los términos exigidos por el tipo penal".

La sentencia, dictada por la magistrada de la Plaza 8 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de València, puede ser recurrida en apelación, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El juicio se celebró el pasado 23 de septiembre y tras más de nueve horas de vista, el Ministerio Fiscal redujo de cinco a dos años y seis meses su petición de pena de prisión para los once activistas de Greenpeace que se sentaron en el banquillo, una rebaja debida a "un error" en la aplicación de un Código Penal no vigente, señaló el representante del Ministerio Público.

Los hechos se remontan al 26 de octubre de 2021, cuando el barco Esperanza de Greenpeace bloqueó la entrada del buque Merchant, procedente de Estados Unidos, con 138.000 metros cúbicos de gas licuado, junto a cuatro lanchas neumáticas que pintaron la frase 'NO + GAS' en el lateral del casco.

Al mismo tiempo, uno de los procesados se encaramó al ancla del barco para ejercer resistencia, una protesta que provocó que el gasero Merchant accediese al puerto saguntino con más de doce horas de retraso.

Fue sobre las 17:50 horas del mismo día cuando agentes de la Guardia Civil, con autorización de Capitanía Marítima, abordaron el barco de Greenpeace y accedieron al puente de mando, tras fracturar la puerta de entrada ante la negativa del capitán a facilitarles el acceso, tal y como se declara probado en la sentencia.

Con la ayuda de remolcadores y prácticos del propio puerto, el Esperanza atracó finalmente en la dársena.

Por su parte, el buque gasero, que tenía prevista su entrada y atraque en la terminal a las 12:00 horas de ese 26 de octubre, accedió finalmente a ella a las 23:35 horas y finalizó sus operaciones a las 20:28 horas del día siguiente.

"Los hechos declarados probados no permiten apreciar la concurrencia de los elementos que integran el delito de desórdenes públicos objeto de acusación, singularmente la existencia de actos de violencia o intimidación idóneos para alterar gravemente la paz pública en los términos exigidos por el tipo penal", refleja la sentencia.

Según la jueza, los hechos revelarían "a lo sumo" una conducta "subsumible en un eventual delito de desobediencia grave", pero esa figura delictiva "no ha sido objeto de imputación ni acusación formal".

Es por esa razón, por las "exigencias derivadas del principio acusatorio", que no es posible "alterar el objeto del proceso para fundar una condena por un ilícito distinto", precisa la sentencia, que ha sido notificada a las partes este martes.

La magistrada señala en la resolución que estos hechos fueron llevados a cabo por los acusados "en el marco de una protesta pacífica sobre la protección del medio ambiente, concretamente contra el gas", sin que haya quedado acreditado que para su ejecución "mediaran actos de violencia o amenazantes" ni contra los efectivos de la Guardia Civil ni contra la tripulación del buque gasero.

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