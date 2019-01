El absuelto por el crimen de Almonte rompe su silencio: "Me he ganado el respeto de recuperar mi vida"

Francisco Javier Medina, juzgado por el doble crimen de Almonte (Huelva) en el que el 27 de abril de 2013 murieron una niña de 8 años y su padre, considera que "me he ganado el respeto de recuperar mi vida" después de un veredicto de no culpabilidad y tres sentencias absolutorias, la última del Tribunal Supremo.

Medina ha hablado por primera vez públicamente tras el procedimiento en una rueda de prensa en Huelva, en la que ha estado acompañado por sus abogados, Francisco Baena Bocanegra y Juan Ángel Rivera Zarandieta. Tras dar gracias a la Justicia por haberle permitido demostrar su inocencia y a su familia, amigos, abogados y a todos aquellos que han sufrido con él "un calvario" que comenzó el 24 de junio de 2014 cuando fue detenido, ha recordado que desde entonces siempre he dicho lo mismo: "Os habéis equivocado conmigo, soy inocente".

"Cuatro años y medio después ya no tengo que repetirlo, lo dice un veredicto y tres sentencias judiciales; se ha hecho justicia conmigo, siempre he sido inocente, y aunque dicen que existe presunción de inocencia yo he estado tres años y medio en la cárcel, no ha sido nada fácil, me han destrozado la vida", ha exclamado.

A pesar de ello, considera que "hoy comienza una historia nueva, hoy debe acabar el linchamiento al que he sido sometido este tiempo, esas campañas de barbaridades y mentiras que se han dicho sobre mí; creo que me he ganado el respeto, por lo menos, a recuperar mi vida, ya está bien", ha añadido, asegurando que para ello está en manos de profesionales.

Ha remarcado que no guarda rencor pero "tampoco puedo olvidar todo lo que ha sucedido, a quienes me han acusado injustamente solo les pido una cosa: ha pasado más de un año desde mi primera sentencia, ha quedado demostrada mi inocencia, y aún no les he escuchado decir me he equivocado, no les pido que me pidan perdón sino que reconozcan su error".

Y a partir de ese momento, ha añadido, "que se empiece a investigar de verdad para encontrar al asesino de Miguel Ángel y María, porque ya digo que voy a exigir que se siga investigando". Medina ha dejado claro que no va a abandonar su pueblo, Almonte, que lo que pretende es recuperar su vida allí y ha indicado que, siguiendo el consejo de sus abogados, va a poner en marchas tantas acciones judiciales como sean necesarias para que se le repare el sufrimiento padecido.

Por su parte, Baena Bocanegra ha señalado que "no podemos pegar un cierre definitivo a ese proceso paralelo que ha habido en este caso, así que siempre que Francisco Javier Medina lo autorice vamos a instar a los tribunales a actuar" y ha confiado en que "todos aquellos que a veces con valentía, osadía y odio han dicho cosas que a mi juicio no debían de decir, correspondan con valentía a lo que la Justicia les demande".